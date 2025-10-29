Fluminense regulariza pagamentos por Lavega e mantém cronograma em dia

Tricolor estava em atraso com o River Plate (URU), mas acertou parcela neste mês. A quitação da transferência está prevista para julho de 2026

O Fluminense finalmente quitou, neste mês de outubro, as parcelas pendentes referentes à compra do atacante uruguaio Joaquín Lavega, com o River Plate (URU). O Tricolor, que havia contratado o jogador em dezembro do ano passado, adquiriu os direitos de forma parcelada.

A negociação foi concluída com um acordo de pagamento dividido em nove parcelas bimestrais. A primeira estava prevista para março deste ano. Atualmente, o Fluminense está em dia com todas as obrigações do negócio. No entanto, o clube ainda precisa quitar cinco parcelas. A última programada para julho de 2026. De acordo com o site “Central Fluminense”, o clube segue o cronograma corretamente.