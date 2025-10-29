Fluminense defende invencibilidade histórica como mandante contra o Ceará

Tricolor jamais perdeu para o Vozão em solo carioca e caso triunfe mais um vez irá entrar no G6 e superar o rival Botafogo na classificação / Crédito: Jogada 10

Após o triunfo sobre o Internacional, o Fluminense volta a campo, nesta quarta-feira (29), novamente no Maracanã, às 19h (de Brasília), diante do Ceará e terá a chance de entrar no G6 em caso de vitória. Assim, para isso, os comandados do técnico Zubeldía terão que defender uma longa invencibilidade diante do Vozão, visto que o Tricolor jamais perdeu para o adversário, em solo carioca, na história. Dessa forma, em doze confrontos até aqui, a equipe carioca soma cinco triunfos e sete empates, com 20 gols marcados e apenas nove sofridos, assim como um aproveitamento de 61,1%.

O primeiro confronto, no Maracanã, ocorreu em 1972, e nenhuma das equipes conseguiu tirar o zero do placar. Oito anos depois, o Tricolor conseguiu sua primeira vitória sobre o Alvinegro, quando aplicou um 4 a 2. Além disso, outro duelo em que o Flu teve amplo domínio foi o de 2011, com gols de Fred, Souza, Rafael Sóbis e Rafael Moura. O ídolo tricolor, por sinal, também teve uma partida marcante contra o Ceará em sua carreira. Afinal, o último duelo entre os dois times no Maracanã marcou a despedida oficial de Fred. Dentro das quatro linhas, Cano e Matheus Martins estufaram a rede, enquanto Luiz Otávio descontou, diante de mais de 63 mil torcedores. Ao fim do jogo, o ex-camisa 9 passeou de bicicleta no gramado no gramado ao fazer alusão ao seu retorno ao Flu. Durante a pandemia, o ex-jogador foi de Minas Gerais às Laranjeiras de bicicleta e arrecadou fundos para ajudar pessoas afetadas pela Covid-19.

Chance de G6 e retornos Com 44 pontos, o Fluminense entra no G6 do Brasileiro em caso de triunfo. A equipe chegará aos mesmos 47 pontos do Botafogo, mas ficará na frente por causa do número de vitórias (14 a 13) que é o primeiro critério de desempate do Brasileirão. O zagueiro Freytes retorna de suspensão automática e fará dupla com Thiago Silva. Além dele, o volante Martinelli volta a campo após ter sido poupado por desgaste diante do Internacional. Assim, Facundo Bernal volta para o banco de reservas, enquanto Nonato pode aparecer entre os relacionados. Por fim, a única dúvida é no setor ofensivo, pois o treinador ainda não decidiu quem será o centroavante titular diante do Vozão. Mais uma vez, Cano e John Kennedy, que fizeram história com a camisa da equipe na Libertadores 2023, disputam a posição.