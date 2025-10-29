Fluminense defende invencibilidade histórica como mandante contra o Ceará

Fluminense defende invencibilidade histórica como mandante contra o CearáTricolor jamais perdeu para o Vozão em solo carioca e caso triunfe mais um vez irá entrar no G6 e superar o rival Botafogo na classificação
Após o triunfo sobre o Internacional, o Fluminense volta a campo, nesta quarta-feira (29), novamente no Maracanã, às 19h (de Brasília), diante do Ceará e terá a chance de entrar no G6 em caso de vitória. Assim, para isso, os comandados do técnico Zubeldía terão que defender uma longa invencibilidade diante do Vozão, visto que o Tricolor jamais perdeu para o adversário, em solo carioca, na história.
Dessa forma, em doze confrontos até aqui, a equipe carioca soma cinco triunfos e sete empates, com 20 gols marcados e apenas nove sofridos, assim como um aproveitamento de 61,1%.
O primeiro confronto, no Maracanã, ocorreu em 1972, e nenhuma das equipes conseguiu tirar o zero do placar. Oito anos depois, o Tricolor conseguiu sua primeira vitória sobre o Alvinegro, quando aplicou um 4 a 2. Além disso, outro duelo em que o Flu teve amplo domínio foi o de 2011, com gols de Fred, Souza, Rafael Sóbis e Rafael Moura.
O ídolo tricolor, por sinal, também teve uma partida marcante contra o Ceará em sua carreira. Afinal, o último duelo entre os dois times no Maracanã marcou a despedida oficial de Fred. Dentro das quatro linhas, Cano e Matheus Martins estufaram a rede, enquanto Luiz Otávio descontou, diante de mais de 63 mil torcedores.
Ao fim do jogo, o ex-camisa 9 passeou de bicicleta no gramado no gramado ao fazer alusão ao seu retorno ao Flu. Durante a pandemia, o ex-jogador foi de Minas Gerais às Laranjeiras de bicicleta e arrecadou fundos para ajudar pessoas afetadas pela Covid-19.
Chance de G6 e retornos
Com 44 pontos, o Fluminense entra no G6 do Brasileiro em caso de triunfo. A equipe chegará aos mesmos 47 pontos do Botafogo, mas ficará na frente por causa do número de vitórias (14 a 13) que é o primeiro critério de desempate do Brasileirão.
O zagueiro Freytes retorna de suspensão automática e fará dupla com Thiago Silva. Além dele, o volante Martinelli volta a campo após ter sido poupado por desgaste diante do Internacional. Assim, Facundo Bernal volta para o banco de reservas, enquanto Nonato pode aparecer entre os relacionados.
Por fim, a única dúvida é no setor ofensivo, pois o treinador ainda não decidiu quem será o centroavante titular diante do Vozão. Mais uma vez, Cano e John Kennedy, que fizeram história com a camisa da equipe na Libertadores 2023, disputam a posição.
Confrontos do Tricolor, como mandante, contra o Vozão
Fluminense 2 x 1 Ceará – 09/07/2022 – Campeonato Brasileiro 2022
Fluminense 0 x 0 Ceará – 07/07/2021 – Campeonato Brasileiro 2021
Fluminense 2 x 2 Ceará – 17/10/2020 – Campeonato Brasileiro 2020
Fluminense 1 x 1 Ceará – 15/07/2019 – Campeonato Brasileiro 2019
Fluminense 0 x 0 Ceará – 19/11/2018 – Campeonato Brasileiro 2018
Fluminense 4 x 0 Ceará – 31/07/2011 – Campeonato Brasileiro 2011
Fluminense 3 x 1 Ceará – 08/09/2010 – Campeonato Brasileiro 2010
Fluminense 2 x 2 Ceará – 25/05/2005 – Copa do Brasil 2005
Fluminense 0 x 0 Ceará – 20/03/1997 – Copa do Brasil 1997
Fluminense 2 x 0 Ceará – 31/03/1982 – Campeonato Brasileiro 1982
Fluminense 4 x 2 Ceará – 19/03/1980 – Campeonato Brasileiro 1980
Fluminense 0 x 0 Ceará – 09/12/1972 – Campeonato Brasileiro 1972
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.