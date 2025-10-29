Flamengo se atrasa para semifinal, e Conmebol adia início do jogo

Flamengo se atrasa para semifinal, e Conmebol adia início do jogoDelegação rubro-negra fica presa no trânsito de Buenos Aires, chega ao El Cilindro com 33 minutos de atraso e partida começará 20 minutos depois
O Flamengo enfrentou um problema logístico inesperado momentos antes da decisão contra o Racing, na Argentina. A delegação rubro-negra ficou “presa” no trânsito intenso de Buenos Aires, nesta quarta-feira (29), a caminho do estádio El Cilindro. Por causa disso, o ônibus com os jogadores chegou ao local da partida com 33 minutos de atraso em relação ao horário programado.
O departamento de futebol do Flamengo havia planejado a chegada ao estádio do Racing para as 19h45 (de Brasília). A ideia, portanto, era ter 1h45 de antecedência para toda a preparação e aquecimento. Contudo, devido ao trânsito, o desembarque ocorreu apenas às 20h18. A logística, dessa maneira, foi severamente comprometida pelo fluxo de veículos da capital argentina.
Por conta do atraso, a Conmebol precisou agir rapidamente para não prejudicar o protocolo da partida. A entidade decidiu, então, adiar o início do jogo em 20 minutos. Originalmente marcada para as 21h30 (de Brasília), a bola agora rolará no El Cilindro apenas às 21h50 (de Brasília). Esse tempo extra é fundamental para que os atletas do Flamengo consigam realizar o aquecimento adequado.
O imprevisto ocorre justamente na partida mais importante do semestre para o clube. Afinal, Flamengo e Racing disputam uma vaga na grande final da Copa Libertadores da América. O time rubro-negro entra em campo com a vantagem do empate, pois venceu o jogo de ida no Maracanã, na última quarta-feira (22), por 1 a 0.
