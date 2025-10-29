Flamengo se atrasa para semifinal, e Conmebol adia início do jogo

O Flamengo enfrentou um problema logístico inesperado momentos antes da decisão contra o Racing, na Argentina. A delegação rubro-negra ficou “presa” no trânsito intenso de Buenos Aires, nesta quarta-feira (29), a caminho do estádio El Cilindro. Por causa disso, o ônibus com os jogadores chegou ao local da partida com 33 minutos de atraso em relação ao horário programado.

O departamento de futebol do Flamengo havia planejado a chegada ao estádio do Racing para as 19h45 (de Brasília). A ideia, portanto, era ter 1h45 de antecedência para toda a preparação e aquecimento. Contudo, devido ao trânsito, o desembarque ocorreu apenas às 20h18. A logística, dessa maneira, foi severamente comprometida pelo fluxo de veículos da capital argentina.