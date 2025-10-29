Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo projeta retorno de Pedro aos treinos

Rubro-Negro espera que centroavante possa voltar às atividades durante a Data Fifa de novembro e duelo contra o Sport, fora de casa
O atacante Pedro será um desfalque importante do Flamengo contra o Racing, nesta quarta-feira (29), pela semifinal da Libertadores. No entanto, o Rubro-Negro projeta o retorno do camisa 9 durante a próxima Data Fifa, que irá acontecer entre os dias 10 e 18 de novembro. Assim, ele deve atuar contra o Sport, no dia 15 de novembro, pelo Campeonato Brasileiro. A informação é do “ge”.

LEIA MAIS: Consulado do Flamengo em Buenos Aires recebe cerca de 250 torcedores em festa

Desta maneira, Pedro estaria disponível nos últimos seis jogos do Brasileiro e para uma eventual final da Libertadores. Na Série A, o jogador não deverá encarar o Sport, no Maracanã, além de São Paulo, fora de casa, e Santos, no Rio de Janeiro.

O atacante sofreu uma fratura no antebraço direito na vitória por 1 a 0 do Flamengo sobre o Racing, no Maracanã, na última quarta-feira. Ele iniciou o tratamento no dia seguinte da partida e já deixou o seu braço imobilizado.

Sem Pedro, o técnico Filipe Luís terá que fazer mudanças no setor ofensivo do time titular. Ele, aliás, deve reforçar o setor de meio-campo, com Saúl. Racing e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda. Por ter vencido o jogo de ida, o time rubro-negro pode empatar para, assim, se classificar à grande final da Libertadores.

