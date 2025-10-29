Ex-Flamengo, Imperador é solidário a famílias por mortes em sua favela natal

Polícia faz operação em favelas pelo Rio, como no Complexo da Penha, onde fica a Vila Cruzeiro, local de crescimento do ex-jogador / Crédito: Jogada 10

Ex-atacante do Flamengo e da Seleção Brasileira, Adriano Imperador se manifestou após as dezenas de mortes em favelas no Rio de Janeiro durante megaoperação policial, na última terça-feira (28). O antigo centroavante realizou uma postagem em que se mostra solidário às famílias do Complexo da Penha. “Que Deus conforte todas as mães da Penha e do Alemão”, desejou o ex-atleta ao publicar um vídeo em seu Instagram.

Adriano Imperador nasceu e cresceu na Vila Cruzeiro, uma das comunidades no Complexo da Penha, antes de se tornar jogador profissional. Em uma parte dos registros é possível ver um padre em oração e cercado de pessoas que morreram na ação policial. “Não podemos nos calar”, reforça o padre durante sua declaração. Ex-Flamengo mantém suas raízes na Vila Cruzeiro Atualmente, o ídolo do Flamengo reside com seus familiares na Barra da Tijuca. Mesmo assim, algumas pessoas próximas dele e de seus parentes ainda vivem na região. Os indícios são de que ninguém sofreu ferimentos, apenas sentiram psicologicamente a perda de alguns conhecidos e até familiares.