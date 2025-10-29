Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em busca da virada com o Palmeiras na Libertadores, Allan projeta jogo decisivo contra a LDU

Em busca da virada com o Palmeiras na Libertadores, Allan projeta jogo decisivo contra a LDU

Jovem meia-atacante comenta sobre a preparação alviverde para o jogo de volta da semifinal, no Allianz Parque
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma das principais promessas reveladas pela Academia de Futebol, o meia-atacante Allan acredita na virada do Palmeiras na semifinal da Libertadores. Nesta terça-feira (28), ele projetou o duelo de volta contra a LDU no Allianz Parque. Para se classificar na quinta (30), o Verdão precisa vencer por quatro gols de diferença no tempo normal. Em caso de triunfo por três de vantagem, força a decisão nos pênaltis. Confira o vídeo!

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar