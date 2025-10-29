Em busca da virada com o Palmeiras na Libertadores, Allan projeta jogo decisivo contra a LDU

Uma das principais promessas reveladas pela Academia de Futebol, o meia-atacante Allan acredita na virada do Palmeiras na semifinal da Libertadores. Nesta terça-feira (28), ele projetou o duelo de volta contra a LDU no Allianz Parque. Para se classificar na quinta (30), o Verdão precisa vencer por quatro gols de diferença no tempo normal. Em caso de triunfo por três de vantagem, força a decisão nos pênaltis. Confira o vídeo!