Em alta no Flamengo, Carrascal nunca perdeu para o Racing

Colombiano participou de duas goleadas quando defendia o River Plate e já foi campeão sobre o adversário da semi da Libertadores

Em grande fase no Flamengo , Carrascal tem boas lembranças contra o Racing, adversário desta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pela partida de volta da semifinal da Libertadores. O colombiano atuou no rival River Plate de 2019 até 2021. Por lá, carrega um retrospecto bem positivo e pode ser colocado à mesa para duelo decisivo.

Carrascal participou de duas goleadas (5 a 0 e 4 a 0), além de um empate por 0 a 0. O 5 a 0, especificamente, se tratou da decisão da Supercopa da Argentina, em março de 2021. Com o resultado, o River Plate, time de Carrascal na época, ficou com o título marcante. Na ocasião, ele foi titular e atuou por 61 minutos.

Agora pelo Flamengo, Carrascal foi o autor do gol da vitória no jogo de ida. Com isso, o colombiano manteve sua invencibilidade diante do Racing, com três vitórias e um empate. Nesta noite, o time rubro-negro, portanto, tem a vantagem do empate após vitória simples sobre os argentinos no Maracanã.

Revelado pelo Millonarios, um dos clubes mais tradicionais da Colômbia, Carrascal, aliás, não demorou a chamar atenção na sua terra natal. Nas categorias de base, o meia-atacante ganhou o apelido de “Neymar colombiano”, muito por conta da habilidade com a bola nos pés, além, claro, dos seus mais variados penteados.

Por fim, Carrascal estava no Dínamo (RUS) antes de acertar com o Flamengo. Assim, o Rubro-Negro finalizou a negociação em 12 milhões de euros (R$ 77 milhões).