Dupla Flaco-Roque é a grande esperança do Palmeiras na Libertadores

Verdão precisa inverter derrota por 3 a 0 para a LDU, no Allianz Parque, e aposta na força em seus artilheiros para ir à final da competição / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, com uma missão clara: fazer gols. Após perder por 3 a 0 para a LDU, em Quito, o Verdão precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença para se classificar diretamente à final da Libertadores ou devolver o placar para levar a decisão às cobranças de pênaltis. A esperança de um milagre verde passa, sobretudo, pelos pés de Flaco López e Vitor Roque, dupla que se consolidou como a principal arma ofensiva da equipe de Abel Ferreira nesta temporada. Desde que começaram a atuar juntos com frequência, Flaco e Vitor Roque transformaram o ataque alviverde. Nos últimos 17 jogos, eles participaram diretamente de 31 gols. Número que comprova o entrosamento e a eficiência do ataque palmeirense. O brasileiro soma 13 gols e quatro assistências, enquanto o argentino marcou 11 vezes e deu dois passes decisivos.

O rendimento da dupla foi determinante na arrancada recente da equipe, que embalou no Campeonato Brasileiro e chegou viva na fase decisiva da Libertadores. Nos três compromissos mais recentes, porém, o desempenho caiu. Vitor Roque balançou as redes apenas na derrota para o Flamengo, e Flaco passou em branco contra o rival carioca, a própria LDU e o Cruzeiro. A sequência gera alerta, mas também motiva os atacantes a reagirem no jogo mais importante da temporada. A virada sobre o time equatoriano seria histórica: nenhum clube conseguiu inverter uma derrota por três gols de diferença em uma semifinal de Libertadores. Ainda assim, Abel Ferreira e seus comandados confiam no fator casa e na força ofensiva da equipe. Protagonismo em jogo no Palmeiras Nas quartas de final, Flaco e Vitor Roque foram decisivos: somaram quatro gols e uma assistência nos confrontos, conduzindo o Palmeiras à classificação com autoridade. Agora, têm nova chance de se firmar como os grandes protagonistas do elenco e colocar o clube novamente em uma final continental.