Dudu valoriza equipe do Atlético após classificação para a final da Sul-Americana

Camisa 92 vem sendo um dos destaques do Galo nas últimas partidas e destacou o foco no Brasileiro antes de pensar na decisão

Um dos grandes nomes do confronto contra os equatorianos foi Dudu. Depois de não conseguir render bem na sua chegada ao Galo, o meia-atacante cresceu com Sampaoli e brilhou na semifinal. O jogador marcou o gol no jogo de ida e deu duas assistências na Arena MRV. Apesar do bom momento, o camisa 92 dividiu o mérito com os demais companheiros.

Pela primeira vez na história, o Atlético está classificado para a final da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (28), o Galo venceu o Indepediente del Valle por 3 a 1 e carimbou seu passaporte para disputar a grande decisão do torneio.

“Eu acho que a equipe, quem joga tem uma parcela boa. Acho que a gente vem tendo um ano muito difícil, tanto no Campeonato Brasileiro como tivemos em alguns jogos na Sul-Americana. Acho que a equipe suportou bem essa semifinal, fizemos dois grandes jogos. Agora é pensar no Campeonato Brasileiro e depois pensar nesta final”, pontuou.

Mesmo com a evolução com Jorge Sampaoli, Dudu não deixou de valorizar o trabalho que teve com Cuca. Além disso, o jogador voltou a frizar que o Atlético precisa focar no Brasileirão, para chegar preparado para a final.

“Acho que dele também, mas a comissão técnica do Cuca também me dava muita moral, foram os grandes responsáveis de eu vir para o Galo. A equipe está de parabéns pela semifinal que fez e focar no Campeonato Brasileiro, porque a final é daqui só 20 dias e a gente tem que se preparar bem”, afirmou.