Dois torcedores do Flamengo recebem alta após acidente na Dutra; outros seguem internados

Membros de duas organizadas se envolveram no incidente a caminho de Buenos Aires para o duelo contra o Racing, pela semifinal da Libertadores
Dois torcedores do Flamengo envolvidos no acidente de ônibus na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Barra Mansa (RJ), receberam alta médica nessa terça-feira (28).  Já o motorista e outro rubro-negro permanecem internados em estado estável, segundo boletim mais recente. O incidente ocorreu na segunda-feira (27), a caminho de Buenos Aires, e deixou 46 feridos.

O ônibus transportava integrantes das organizadas Urubuzada e Nação 12 e seguia em direção a Buenos Aires, para o duelo desta quarta-feira (29), quando tombou por volta das 15h50 de segunda-feira. Segundo testemunhas, tinha óleo na altura da pista em que o motorista perdeu controle do veículo no km 276 da Dutra, sentido São Paulo.

De acordo com a PRF, o motorista do ônibus, identificado como Vitor, de 55 anos, acabou arremessado para fora do veículo no momento do primeiro impacto. A vítima foi resgatada inconsciente, mas passou por cirurgia nessa terça-feira (28) e segue em observação na UTI, com quadro estável.

A ocorrência obteve classificação grave devido ao número de feridos. Das 46 vítimas, 32 apresentaram ferimentos leves, outras 10 sofreram lesões moderadas e quatro estavam em estado grave. Agentes chegaram a interditar completamente a BR-116, na altura do km 282, por horas, e o fluxo só retomou a normalidade no início da noite.

Altas confirmadas e torcedores sob observação

A Santa Casa de Barra Mansa atendeu 27 dos feridos no acidente e recebeu alguns dos casos mais graves, como o de Silvana Cordeiro, de 27 anos. A jovem teve uma fratura na clavícula, mas obteve alta um dia depois do acidente, na última terça-feira (28). 

No turno vespertino, foi a vez de Matheus Frederico receber alta. O rubro-negro de 29 anos deixou o hospital após um período de observação devido a uma lesão pulmonar.

Já Daniel Peixoto segue internado no Hospital Municipal São João Batista, em Volta Redonda, onde passou por cirurgia ortopédica. A unidade não detalhou o procedimento, mas informou que o paciente apresenta quadro estável e segue em observação.

Os passageiros estavam a caminho da Argentina para acompanhar a partida entre Flamengo e Racing, pela volta da semifinal da Libertadores. O jogo acontece nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no estádio El Cilindro, em Avellaneda. Na partida de ida, o clube carioca venceu por 1 a 0 no Maracanã e tem a vantagem do empate para se classificar à final.

Torcedores do Flamengo seguem viagem

A parte menos atingida da caravana decidiu seguir viagem ainda no mesmo dia e pelo menos três veículos deixaram o local rumo à Argentina após a liberação da pista. 

