Desfalques abrem brecha para Ferreira buscar espaço no ataque do São Paulo

Desfalques abrem brecha para Ferreira buscar espaço no ataque do São PauloCom seis baixas no setor ofensivo, atacante pode ganhar nova chance de Hernán Crespo diante do Vasco, em São Januário
O São Paulo encara o Vasco no próximo domingo (02/11), às 20h30, em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o técnico Hernán Crespo terá sérios problemas para escalar o ataque. Com uma lista extensa de desfalques, o duelo pode representar uma oportunidade importante para Ferreira tentar recuperar espaço na equipe.
O treinador não poderá contar com André Silva, Ryan Francisco, Calleri e Dinenno, todos entregues ao departamento médico. Além deles, Luciano está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e também desfalca o time no Rio de Janeiro.
Por sua vez, apesar das expectativas, Ferreira vive momento discreto no Tricolor . Sua última partida como titular foi no dia 29 de setembro, na derrota por 1 a 0 para o Ceará, no Morumbis. Desde então, foi reserva em quatro partidas e entrou em campo apenas duas vezes, contra Grêmio e Palmeiras, somando poucos minutos em campo.
Assim, a ausência de atacantes experientes pode abrir uma nova brecha para o atacante, que busca retomar o protagonismo que teve no início da temporada.
Apesar da possibilidade de utilizar Ferreira, Crespo também estuda outras formações. Afinal, diante do Mirassol, o técnico escalou Gonzalo Tapia e Lucas Moura como dupla de ataque, uma opção que pode ser repetida.
Aliás, outro nome que surge como alternativa é o de Emiliano Rigoni, que tenta recuperar espaço após retornar ao Tricolor em setembro. Contudo, o argentino soma cinco jogos sem participações diretas em gols e perdeu espaço após ser expulso contra o Fortaleza, há três quatro rodadas atrás.