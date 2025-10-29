Depay se reapresenta e treina com o elenco após imprevisto no retorno ao Corinthians

Holandês faltou ao treino de por causa do mau tempo e de ações policiais no Rio de Janeiro, mas retomou as atividades normalmente nesta quarta

O jogador passou os dois dias de folga na capital fluminense após a vitória por 1 a 0 sobre o Vitória, no último sábado (25/10). Contudo, não conseguiu deixar a cidade por causa do mau tempo e de operações policiais que paralisaram parte da região metropolitana.

O atacante Memphis Depay voltou aos treinos do Corinthians nesta quarta-feira (29/10), no CT Dr. Joaquim Grava, depois de não participar da atividade de terça (28/10) por um imprevisto no retorno do Rio de Janeiro.

De acordo com nota divulgada pelo clube, Memphis manteve contato constante com a diretoria durante todo o dia de terça-feira e informou as dificuldades enfrentadas para regressar a São Paulo.

O atacante chegou a receber autorização para pousar de helicóptero diretamente no CT, mas a decolagem foi vetada por questões de segurança. Ele acabou voltando de avião na noite de terça e, já na manhã seguinte, participou normalmente das atividades com o restante do elenco.

Com o retorno de Memphis, o técnico Dorival Júnior tem força máxima no ataque para o confronto com o Grêmio. O embate acontece no próximo domingo (02/11), às 16h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians vive bom momento sob o comando de Dorival. Assim, busca a terceira vitória consecutiva para seguir na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2026.