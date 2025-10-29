Cruzeiro terá desfalque de zagueiros em confronto contra o Vitória

Brigando pelo título, a Raposa não vai poder contar com pelo menos cinco jogadores: Lucas Villalba e Fabrício Bruno, Matheus Henrique, Marquinhos e Wanderson. Enquanto os zagueiros vão cumprir suspensão, os outros jogadores estão no departamento médico. Além deles, Fagner segue em fase de transição entre a fisioterapia e a preparação física. Assim, ainda é dúvida para a partida.

O técnico Leonardo Jardim terá desfalques no Cruzeiro para o confronto contra o Vitória, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no sábado (1), no Mineirão, às 16h.

Sem os zagueiros titulares, Leonardo Jardim vai ter uma dupla inédita na sua equipe: João Marcelo e Jonathan Jesus. Caso entrem em campo entre os 11, será a primeira vez que vão atuar juntos sob o comando do técnico.

No ataque, portanto, quem deve ganhar a vaga de Wanderson é Keny Arroyo. Aliás, foi ele quem entrou em campo quando o jogador se lesionou no empate contra o Palmeiras. O equatoriano de 19 anos soma seis partidas e um gol pela Raposa.

O Cruzeiro enfrenta o Vitória buscando uma vitória para continuar na briga pelo título. Na reta final da competição, a Raposa soma 57 pontos e está na terceira posição. Palmeiras e Flamengo, líder e vice-líder, respectivamente, somam 62 e 61. No entanto, ambas as equipes possuem um jogo a menos que o clube mineiro.