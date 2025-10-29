Cruzeiro blinda goleiro fã de Cássio com multa de R$ 630 milhões

Cruzeiro blinda goleiro fã de Cássio com multa de R$ 630 milhõesRicardo Roewer, de 17 anos e pegador de pênaltis na base, assinou seu primeiro contrato profissional até 2028 com o clube
O Cruzeiro assinou o primeiro contrato profissional com o goleiro Ricardo Roewer, de 17 anos. Atualmente, ele é o titular do time que disputa o título do Campeonato Mineiro Sub-17. O novo vínculo do jogador é válido até 2028, o tempo máximo permitido por lei. Além disso, o contrato estabelece uma multa rescisória para clubes do exterior de 100 milhões de euros. Esse valor, portanto, representa cerca de R$ 630 milhões na cotação atual.
O jovem goleiro defende o Cruzeiro desde o ano passado, quando chegou com um contrato de formação. Antes disso, ele passou pelas bases de Grêmio e São Paulo. Com a assinatura, o clube já planeja sua promoção. Desse modo, Ricardo subirá ao time Sub-20 na virada do ano. Consequentemente, ele deve integrar o elenco que disputará a próxima Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na atual temporada, ele se destacou como “pegador de pênaltis”, inclusive com defesas contra Botafogo, Grêmio e Betim.
Cria do Cruzeiro e fã de Cássio
Ricardo Roewer, aliás, é um fã declarado de Cássio, atual goleiro profissional do Cruzeiro. Em março deste ano, o jovem participou de um treino com o time principal. Nessa ocasião, uma foto sua ao lado do ídolo viralizou. A imagem, no entanto, é antiga, de 2016. Na época, Cássio ainda jogava pelo Corinthians. Ricardo é natural de Ibirurá, no interior do Rio Grande do Sul. Por isso, ele e seu pai viajaram cerca de 300km, por cinco horas, apenas para conhecer o ídolo em um jogo do Grêmio em Porto Alegre.
A família de Ricardo não tem qualquer ligação sentimental com o Corinthians. Na verdade, a idolatria por Cássio surgiu do desejo de Ricardo ser goleiro. Ainda na infância, ele assistia aos bons momentos do então goleiro alvinegro. Afinal, menos de um ano antes da foto viral, Cássio havia sido campeão brasileiro com grandes atuações. Agora, Ricardo segue os passos do ídolo na Toca da Raposa, onde disputa o título do Campeonato Mineiro Sub-17 contra o Atlético.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.