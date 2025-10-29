Cruzeiro blinda goleiro fã de Cássio com multa de R$ 630 milhões

Ricardo Roewer, de 17 anos e pegador de pênaltis na base, assinou seu primeiro contrato profissional até 2028 com o clube / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro assinou o primeiro contrato profissional com o goleiro Ricardo Roewer, de 17 anos. Atualmente, ele é o titular do time que disputa o título do Campeonato Mineiro Sub-17. O novo vínculo do jogador é válido até 2028, o tempo máximo permitido por lei. Além disso, o contrato estabelece uma multa rescisória para clubes do exterior de 100 milhões de euros. Esse valor, portanto, representa cerca de R$ 630 milhões na cotação atual. O jovem goleiro defende o Cruzeiro desde o ano passado, quando chegou com um contrato de formação. Antes disso, ele passou pelas bases de Grêmio e São Paulo. Com a assinatura, o clube já planeja sua promoção. Desse modo, Ricardo subirá ao time Sub-20 na virada do ano. Consequentemente, ele deve integrar o elenco que disputará a próxima Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na atual temporada, ele se destacou como “pegador de pênaltis”, inclusive com defesas contra Botafogo, Grêmio e Betim.