Corinthians terá meio de campo remodelado contra o Grêmio

Timão terá quatro baixas confirmadas no setor para o duelo na Neo Química Arena e Dorival terá que mexer bastante na equipe titular

O comandante alvinegro não poderá contar com Raniele e José Martínez, suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo no triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória , em Salvador. Além deles, o jovem Breno Bidon, expulso no mesmo jogo, também está fora. A lista de desfalques ainda inclui André Luiz, que segue em tratamento de uma lesão no tornozelo.

O Corinthians terá problemas para montar o meio-campo no confronto com o Grêmio, no próximo domingo(02/11), às 18h30, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior perdeu quatro jogadores do setor e terá de recorrer a mudanças forçadas na escalação.

Em contrapartida, Dorival terá o retorno de Maycon, que cumpriu suspensão diante do Vitória e está novamente à disposição. O volante deve reassumir a titularidade e liderar o setor em meio às ausências.

Com uma semana livre de treinamentos, Dorival Júnior pretende realizar observações e definir a formação ideal para enfrentar o Tricolor Gaúcho. A tendência é de que o treinador utilize os próximos dias para ajustar o entrosamento e buscar soluções dentro do elenco, especialmente na faixa central do campo.

Diante das ausências, um possível desenho do meio-campo do Corinthians tem: Maycon, Charles (Ryan), André Carrillo e Rodrigo Garro. Em contrapartida, a dupla de ataque seria formada por Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Timão vive bom momento na competição e tenta alcançar a terceira vitória consecutiva. Resultado, aliás, que poderia recolocar o time na briga direta por uma vaga na Libertadores de 2026.