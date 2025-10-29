Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians avalia futuro de quatro jogadores com contrato até dezembro

Clube aguarda definição de vagas na Conmebol antes de iniciar o planejamento da próxima temporada. Angileri é o único com chance de permanecer
O futuro do Corinthians segue indefinido. A dois meses do fim da temporada, o clube ainda não iniciou oficialmente o planejamento para 2026, aguardando o desfecho do Campeonato Brasileiro e a confirmação de uma eventual vaga em competições da Conmebol. Enquanto isso, quatro jogadores do elenco profissional têm contrato apenas até 31 de dezembro, e cada caso será avaliado individualmente.

Entre os atletas com vínculo prestes a se encerrar, Fabrizio Angileri é o que mais se aproxima de uma permanência. O lateral-esquerdo argentino, contratado no primeiro semestre, alternou bons e maus momentos na temporada, mas ainda conta com boa avaliação interna.

Foram 34 partidas, com 22 como titular, duas assistências e nenhum gol marcado. Apesar de ter perdido espaço recentemente para Matheus Bidu, a diretoria mantém conversas com seus representantes e acredita em um acordo para renovação por mais uma temporada.

Em contrapartida, a situação de Maycon é a mais complexa. O volante, capitão sob o comando de Dorival Júnior, demonstrou incerteza quanto ao futuro e pode deixar o clube. O Shakhtar Donetsk, dono dos direitos do jogador, acionou a Fifa, cobrando cerca de 1 milhão de euros (R$ 6,25 milhões) referentes ao empréstimo não quitado pelo Corinthians.

Para mantê-lo, o Timão precisaria negociar um novo acordo com o clube ucraniano, o que, no momento, é considerado improvável. O jogador já recebeu sondagens de equipes do Brasil e do exterior, e a tendência é que siga carreira em outro time em 2026.

Ídolo do Corinthians indo embora?

Com 373 partidas pelo Corinthians, Ángel Romero é um dos nomes mais emblemáticos do elenco. Contudo, o atacante paraguaio perdeu espaço ao longo da temporada e hoje é considerado um reserva de luxo. Em 2025, atuou 49 vezes e marcou cinco gols. O futuro do camisa 11 será discutido após o término do Brasileirão. Em entrevistas recentes, Romero demonstrou serenidade e respeito à decisão do clube.

Por fim, emprestado pelo New York City FC, dos Estados Unidos, Talles Magno dificilmente continuará no Parque São Jorge. O atacante, revelado pelo Vasco, não atingiu as expectativas. Afinal, foram 45 jogos, seis gols e quatro assistências, além de ter perdido espaço para jovens como Gui Negão e Kayke.

O clube americano pretende vender o jogador, enquanto o Corinthians enfrenta dificuldades financeiras e deve priorizar o pagamento de dívidas para evitar novos “transferbans”. Assim, a compra do atacante está descartada.

Planejamento em compasso de espera

O Corinthians só deve iniciar a montagem do elenco para 2026 após o fim do Brasileirão. A classificação (ou não) para torneios continentais influenciará diretamente o orçamento e a estratégia esportiva da próxima temporada. Até lá, a diretoria adota cautela e evita decisões precipitadas. Tudo isso em um momento em que o clube busca estabilidade dentro e fora de campo.

