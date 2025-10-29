Corinthians avalia futuro de quatro jogadores com contrato até dezembro

Clube aguarda definição de vagas na Conmebol antes de iniciar o planejamento da próxima temporada. Angileri é o único com chance de permanecer / Crédito: Jogada 10

O futuro do Corinthians segue indefinido. A dois meses do fim da temporada, o clube ainda não iniciou oficialmente o planejamento para 2026, aguardando o desfecho do Campeonato Brasileiro e a confirmação de uma eventual vaga em competições da Conmebol. Enquanto isso, quatro jogadores do elenco profissional têm contrato apenas até 31 de dezembro, e cada caso será avaliado individualmente. Entre os atletas com vínculo prestes a se encerrar, Fabrizio Angileri é o que mais se aproxima de uma permanência. O lateral-esquerdo argentino, contratado no primeiro semestre, alternou bons e maus momentos na temporada, mas ainda conta com boa avaliação interna.

Foram 34 partidas, com 22 como titular, duas assistências e nenhum gol marcado. Apesar de ter perdido espaço recentemente para Matheus Bidu, a diretoria mantém conversas com seus representantes e acredita em um acordo para renovação por mais uma temporada. Em contrapartida, a situação de Maycon é a mais complexa. O volante, capitão sob o comando de Dorival Júnior, demonstrou incerteza quanto ao futuro e pode deixar o clube. O Shakhtar Donetsk, dono dos direitos do jogador, acionou a Fifa, cobrando cerca de 1 milhão de euros (R$ 6,25 milhões) referentes ao empréstimo não quitado pelo Corinthians. Para mantê-lo, o Timão precisaria negociar um novo acordo com o clube ucraniano, o que, no momento, é considerado improvável. O jogador já recebeu sondagens de equipes do Brasil e do exterior, e a tendência é que siga carreira em outro time em 2026. Ídolo do Corinthians indo embora? Com 373 partidas pelo Corinthians, Ángel Romero é um dos nomes mais emblemáticos do elenco. Contudo, o atacante paraguaio perdeu espaço ao longo da temporada e hoje é considerado um reserva de luxo. Em 2025, atuou 49 vezes e marcou cinco gols. O futuro do camisa 11 será discutido após o término do Brasileirão. Em entrevistas recentes, Romero demonstrou serenidade e respeito à decisão do clube.

Por fim, emprestado pelo New York City FC, dos Estados Unidos, Talles Magno dificilmente continuará no Parque São Jorge. O atacante, revelado pelo Vasco, não atingiu as expectativas. Afinal, foram 45 jogos, seis gols e quatro assistências, além de ter perdido espaço para jovens como Gui Negão e Kayke. O clube americano pretende vender o jogador, enquanto o Corinthians enfrenta dificuldades financeiras e deve priorizar o pagamento de dívidas para evitar novos “transferbans”. Assim, a compra do atacante está descartada. Planejamento em compasso de espera O Corinthians só deve iniciar a montagem do elenco para 2026 após o fim do Brasileirão. A classificação (ou não) para torneios continentais influenciará diretamente o orçamento e a estratégia esportiva da próxima temporada. Até lá, a diretoria adota cautela e evita decisões precipitadas. Tudo isso em um momento em que o clube busca estabilidade dentro e fora de campo.