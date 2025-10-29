Consulado do Flamengo em Buenos Aires recebe cerca de 250 torcedores em festa em Puerto Madero

Com a “decisão” contra o Racing (ARG) se aproximando, torcedores do Flamengo vão chegando aos poucos em Buenos Aires, na Argentina, onde será realizado o jogo, válido pela semifinal da Libertadores. Assim, alguns se reuniram nesta terça-feira (28) em um bar na região de Puerto Madero, visando confraternizar antes da partida decisiva, marcada para esta quarta-feira (29), em Avellaneda.

O encontro teve organização da Fla Buenos Aires, consulado oficial criado em 2016. Mariana Kanzler, uma das diretoras da organizada, recepcionou os torcedores, que fizeram a festa em um dos bares mais conhecidos da região. Brasileira mas moradora da Argentina, ela revelou que entrou para a torcida em 2019. Desde então, busca organizar eventos entre rubro-negros na capital argentina.

“O objetivo é a confraternização. Ter esse calor brasileiro, o calor rubro-negro, principalmente. Esse é o mais importante. A gente realmente faz por amor. Óbvio que as vezes tem estresse, mas a gente ama o Flamengo”, revelou.

250 torcedores do Flamengo no local

Segundo a organização, cerca de 250 torcedores garantiram presença no evento, que contou com DJ brasileiro e muita música. Algumas, aliás, envolviam as que as torcidas cantam nas arquibancadas do Maracanã, com as pessoas cantando efusivamente. Muitos curiosos que passavam pelo local paravam para tirar fotos ou até mesmo confraternizar com os rubro-negros.

O consulado, aliás, organiza transmissões dos jogos importantes do Flamengo, como pela Libertadores. São cerca de 30 membros, mas, dependendo da importância do jogo, o quórum é maior. No Mundial, por exemplo, 250 pessoas também assistiam aos jogos em telões em Palermo.