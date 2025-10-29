Com gols de brasileiros, Chelsea vence o Wolves e avança na Copa da Liga Inglesa

Andrey Santos e Estêvão estufam a rede, mas Blues têm muita dificuldade para passar pelo lanterna da Premier League, fora de casa / Crédito: Jogada 10

Depois do tropeço no fim de semana, o Chelsea deu a volta por cima e avançou às quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Afinal, a equipe londrina venceu o Wolverhampton por 4 a 3, fora de casa. Em campo, Andrey Santos, Tyrique George e Estêvão marcaram no primeiro tempo para os Blues, enquanto Arokodare e Wolfe descontaram na segunda etapa. No fim, Gittens ainda teve tempo de anotar um golaço, e Krejcí marcou mais um. Dessa forma, os Blues voltam a campo no próximo sábado (1), às 14h30 (de Brasília), contra o Tottenham, fora de casa. O Wolves, por sua vez, tentará sua primeira vitória na Premier League, no Craven Cottage, às 12h (de Brasília), às 12h (de Brasília), contra o Fulham.

Passeio azul na primeira etapa Os donos da casa até tentaram fazer um confronto competitivo, entretanto sucumbiram diante de uma grande atuação do Chelsea. Assim, o brasileiro Andrey Santos teve muita liberdade para dominar no meio, arrancar e finalizar no canto para abrir o placar. Do outro lado, Arokodare chegou sozinho na entrada da área, mas mandou mal e finalizou longe da meta azul. Poucos minutos depois, Jamie Gittens teve liberdade para arrancar pela esquerda e rolar para Tyrique George. O jogador só teve o trabalho de chutar rasteiro e ampliar o placar. Ainda no primeiro tempo, a defesa do Wolves fez uma verdadeira lambança e deu a bola de presente para Estêvão. O brasileiro, então, teve a tranquilidade de ver o goleiro adiantado e mandar por cima.