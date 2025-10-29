Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com gols de brasileiros, Chelsea vence o Wolves e avança na Copa da Liga Inglesa

Andrey Santos e Estêvão estufam a rede, mas Blues têm muita dificuldade para passar pelo lanterna da Premier League, fora de casa
Depois do tropeço no fim de semana, o Chelsea deu a volta por cima e avançou às quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Afinal, a equipe londrina venceu o Wolverhampton por 4 a 3, fora de casa. Em campo, Andrey Santos, Tyrique George e Estêvão marcaram no primeiro tempo para os Blues, enquanto Arokodare e Wolfe descontaram na segunda etapa. No fim, Gittens ainda teve tempo de anotar um golaço, e Krejcí marcou mais um.

Dessa forma, os Blues voltam a campo no próximo sábado (1), às 14h30 (de Brasília), contra o Tottenham, fora de casa. O Wolves, por sua vez, tentará sua primeira vitória na Premier League, no Craven Cottage, às 12h (de Brasília), às 12h (de Brasília), contra o Fulham.

Passeio azul na primeira etapa

Os donos da casa até tentaram fazer um confronto competitivo, entretanto sucumbiram diante de uma grande atuação do Chelsea. Assim, o brasileiro Andrey Santos teve muita liberdade para dominar no meio, arrancar e finalizar no canto para abrir o placar. Do outro lado, Arokodare chegou sozinho na entrada da área, mas mandou mal e finalizou longe da meta azul.

Poucos minutos depois, Jamie Gittens teve liberdade para arrancar pela esquerda e rolar para Tyrique George. O jogador só teve o trabalho de chutar rasteiro e ampliar o placar.

Ainda no primeiro tempo, a defesa do Wolves fez uma verdadeira lambança e deu a bola de presente para Estêvão. O brasileiro, então, teve a tranquilidade de ver o goleiro adiantado e mandar por cima.

Lobos reagem, mas Blues ficam com a vaga

Na volta do intervalo, o Wolves reagiu e estufou a rede. Hee-Chan Hwangdeu um bonito passe para Arokodare, que já dentro da área levou vantagem e colocou a bola no canto direito.

Marshall Munetsi teve a chance de marcar o segundo para os Lobos, mas, mesmo dentro da área, mandou por cima do gol de Filip Jorgensen, que esbanjou reflexo e salvou o Chelsea. Com muita liberdade, David Moller Wolfe aproveitou o passe já dentro da área e mandou no canto para marcar o segundo gol dos donos da casa.

Por fim, Delap foi expulso e quase complicou o Chelsea. Contudo, Gittens anotou um golaço ao finalizar de fora da área e coroou sua grande atuação diante do Wolves. Mas quem pensava que tudo estava resolvido, enganou-se, pois Krejcí ainda teve tempo de anotar mais um tento em um jogo elétrico e emocionante até o apito final.

