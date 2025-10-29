Com Atlético na final, Conmebol define estádio para decisão da Sul-Americana

Galo aguarda o vencedor de Universidad de Chile e Lanús para saber contra quem disputará o título da competição

A classificação do Atlético para a final da Sul-Americana fez a Conmebol definir o estádio Defensores del Chaco como palco da decisão. O Galo enfrentará o vencedor de Universidad de Chile e Lanús, no dia 22 de novembro (sábado), em Assunção, no Paraguai. O horário ainda será definido pela entidade.

A escolha pelo estádio ocorreu logo após o Atlético vencer o Independiente del Valle, do Equador, por 3 a 1, na última terça-feira (28). Assim, os mineiros chegaram pela primeira vez à decisão da competição.

A história recente do Galo passa pelo Defensores del Chaco. Afinal, no estádio, a equipe disputou o primeiro jogo da final da Libertadores de 2013. Na ocasião, o time perdeu por 2 a 0 para o Olimpia, mas acabou com o título após inverter o placar em Minas Gerais.

Caso conquiste o título, o Atlético será o quinto brasileiro a levantar o troféu da Sul-Americana. Anteriormente, Internacional (2008), São Paulo (2012), Chapecoense (2016) e Athletico-PR (2018 e 2021) conquistaram a competição. No entanto, a partir de 2019, passou a ter final única.

Assim, o Galo volta a Assunção no dia 22 de novembro, para enfrentar o ganhador de Universidad de Chile e Lanús, que ficaram no empate em 2 a 2, em Santiago, no jogo de ida. Quem vencer nesta quinta-feira (30) avança à decisão. Novo empate leva o duelo para os pênaltis.