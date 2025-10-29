CBF divulga datas e horários das semifinais da Copa do Brasil

CBF divulga datas e horários das semifinais da Copa do BrasilCruzeiro x Corinthians abre fase na quarta, enquanto Vasco x Fluminense na quinta. Partidas de volta vão ocorrer no domingo (14/12)
A CBF divulgou nesta quarta-feira (29) a tabela detalhada da semifial da Copa do Brasil, que reunirá de um lado Fluminense e Vasco e do outro, Cruzeiro e Corinthians. A fase começa no dia 10 de dezembro (quarta-feira). Os jogos de voltam vão ocorrer no domingo (14/12).
Cruzeiro e Corinthians abrem a semifinal na quarta-feira (10/12), no Mineirão, às 21h30. No dia 11 (quinta-feira), Vasco e Fluminense se enfrentarão, às 20h, no Maracanã. O clássico, aliás, poderia acontecer em São Januário, porém não houve acordo até o momento.
Nas partidas de volta, que vão ser no domingo, o confronto entre os paulistas e mineiros ocorrerá às 18 horas, na Neo Química Arena. Já às 20h30, Fluminense e Vasco, portanto, jogarão novamente no Maracanã.
Por fim, os horários das partidas foram definidos em comum acordo com clubes, detentores e CBF. Além disso, a entidade afirma que levam em consideração o clima observado nessa época do ano.
Semifinais da Copa do Brasil
IDA
– Cruzeiro x Corinthians (10/12 – quarta-feira, às 21h30) – Mineirão, em Belo Horizonte
– Vasco da Gama x Fluminense (11/12 – quinta-feira, às 20h) – Maracanã, no Rio de Janeiro
VOLTA
– Corinthians x Cruzeiro (14/12 – domingo, às 18h) – Neo Química Arena, em São Paulo
– Fluminense x Vasco da Gama (14/12 – domingo, às 20h30) – Maracanã, no Rio de Janeiro