Casares explica mudança do São Paulo para a Vila Belmiro e culpa calendário da CBF

De acordo com o dirigente, o ajuste no calendário da CBF, anunciado em agosto, alterou o planejamento inicial do clube, que havia organizado o cronograma de eventos de modo a não interferir no desempenho da equipe na reta final da temporada.

O presidente do São Paulo, Julio Casares, utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira (29/10) para comentar a decisão de mandar os quatro últimos jogos como mandante no Brasileirão na Vila Belmiro, em Santos. As partidas precisaram ser transferidas por conta da realização de shows no Morumbis nas próximas semanas.

Casares fez questão de rebater críticas de torcedores sobre uma possível priorização dos shows em relação ao futebol. Além disso, explicou que os eventos foram planejados ainda no primeiro semestre, em um período que, à época, não coincidia com jogos decisivos.

“Ao contrário do que muitos questionam, o futebol é a nossa razão de existir e nunca será colocado em segundo plano por nossa gestão. No primeiro semestre, após estudos e discussões com a promotora dos shows, foram agendadas as apresentações para novembro. O período escolhido era o que menos impactaria nas competições. No entanto, o calendário do futebol nacional, que naquele momento colocava o término do Brasileirão no dia 21 de dezembro, acabou sendo alterado. Com isso, o número de partidas neste período aumentou, e o acordo com a promotora já estava assinado”, explicou o presidente.

Eventual semifinal de Libertadores mudaria planejamento

Casares também afirmou que o São Paulo e a empresa Live Nation, responsável pelos eventos, tinham um plano de contingência caso o clube se classificasse à semifinal da Libertadores. Algo que garantiria a realização da partida no Morumbis.

“Caso a equipe tivesse se classificado para a semifinal da Libertadores, já havia um planejamento alinhado com a Live Nation para que a partida acontecesse no Morumbis. Por fim, quero ressaltar, mais uma vez, que a prioridade sempre será o futebol. E esta receita oriunda dos shows será importante para o pagamento das despesas do nosso time principal de futebol”, completou.