Canobbio valoriza vitória e enaltece Zubeldía: “No caminho certo”

Fluminense venceu o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), no Maracanã, e entrou no G6 do Brasileirão

“É importante. Estamos trabalhando bem, com novas ideias de jogo, uma filosofia nova de um treinador novo, com muita energia e vontade de trabalhar. Temos que pegar o jeito dele, começando a colocar em prática nos jogos. Está sendo uma boa adaptação, temos que continuar para melhorar. Entrar no G6 era um dos objetivos e estamos no caminho certo”, disse.

Em busca de equilíbrio para retomar a confiança em um momento decisivo da temporada, o Fluminense emendou a sua segunda vitória consecutiva no Brasileirão. Afinal, o Tricolor venceu o Ceará por 1 a 0 , nesta quarta-feira (29), no Maracanã, em jogo atrasado pela 12ª rodada, e entrou no G6. Dessa forma, o atacante Canobbio valorizou o resultado e enalteceu o trabalho de Zubeldía.

Zubeldía completou um mês no comando do Fluminense. No primeiro mês no comando do time, foram cinco vitórias, um empate e duas derrotas em oito jogos disputados. Aliás, chama a atenção o desempenho em casa. Afinal, são cinco vitórias em cinco partidas. Canobbio destacou o jeito “diferente” do treinador argentino.

“Ele tem muita intensidade, é diferente, tem um estilo mais posicional, mexe mais com os pontas e laterais, sem posição fixa. Estamos melhorando no dia a dia, conquistar vitórias consecutivas é importante e temos que continuar indo para cima, como manda a instituição”, completou.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 47 pontos, ultrapassou o Botafogo e assumiu a sexta colocação. Já o Ceará, por sua vez, ocupa a 14ª colocação com 35, e vê a zona de rebaixamento de perto. Sem jogos atrasados, o Tricolor volta a campo no próximo domingo (2), às 16h (de Brasília), contra o mesmo Vozão, no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.