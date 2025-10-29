Canobbio pode atingir marca expressiva pelo Fluminense

Canobbio chegou ao Fluminense sob muita desconfiança da torcida tricolor, mas conseguiu se firmar como titular da equipe. Nesta quarta-feira (29), o uruguaio tem grande chance de completar 50 jogos pela equipe das Laranjeiras contra o Ceará, no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vice-artilheiro do Fluminense no ano, com 11 gols marcados, Canobbio exaltou a importância da marca pelo Fluminense. Além dos 11 tentos, o atacante acumula 16 participações em gols na temporada.

“Pra mim é uma honra, logo na minha primeira temporada, ainda faltando muitos jogos no ano, completar 50 jogos é muita coisa. Significa muito para mim, porque nunca tinha chegado a essa marca (jogar 50 jogos em só um ano). Com a minha preparação, a motivação de estar em um clube como Fluminense, disputando coisas tão importantes, é uma coisa muito satisfatória. Quero continuar por esse caminho e ano que vem, superar a marca que cheguei neste 2025. Agora é desfrutar deste jogo tão especial com uma vitória, se Deus quiser e, quem sabe com gol ou assistência”, disse Canobbio.

O uruguaio superou a fama de “atacante que não faz gols”, mas vive sua segunda fase com jejum. Afinal, são sete partidas sem balançar as redes. O último jogo que marcou foi no empate e eliminação do Fluminense para Lanús, pela Copa Sul-Americana.

Um dos 11 reforços do Fluminense para 2025, Canobbio se tornou a contratação mais cara da história do clube em valores absolutos. O atacante de 26 anos teve 80% dos direitos pelo Fluminense por cerca de R$ 37 milhões.