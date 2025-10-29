Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Canobbio pode atingir marca expressiva pelo Fluminense

Atacante completará 50 jogos pelo Tricolor nesta quarta-feira (29), contra o Ceará, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro
Canobbio chegou ao Fluminense sob muita desconfiança da torcida tricolor, mas conseguiu se firmar como titular da equipe. Nesta quarta-feira (29), o uruguaio tem grande chance de completar 50 jogos pela equipe das Laranjeiras contra o Ceará, no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vice-artilheiro do Fluminense no ano, com 11 gols marcados, Canobbio exaltou a importância da marca pelo Fluminense. Além dos 11 tentos, o atacante acumula 16 participações em gols na temporada.

“Pra mim é uma honra, logo na minha primeira temporada, ainda faltando muitos jogos no ano, completar 50 jogos é muita coisa. Significa muito para mim, porque nunca tinha chegado a essa marca (jogar 50 jogos em só um ano). Com a minha preparação, a motivação de estar em um clube como Fluminense, disputando coisas tão importantes, é uma coisa muito satisfatória. Quero continuar por esse caminho e ano que vem, superar a marca que cheguei neste 2025. Agora é desfrutar deste jogo tão especial com uma vitória, se Deus quiser e, quem sabe com gol ou assistência”, disse Canobbio.

O uruguaio superou a fama de “atacante que não faz gols”, mas vive sua segunda fase com jejum. Afinal, são sete partidas sem balançar as redes. O último jogo que marcou foi no empate e eliminação do Fluminense para Lanús, pela Copa Sul-Americana.

Um dos 11 reforços do Fluminense para 2025, Canobbio se tornou a contratação mais cara da história do clube em valores absolutos. O atacante de 26 anos teve 80% dos direitos pelo Fluminense por cerca de R$ 37 milhões.

