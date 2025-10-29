Brasil fica em segundo entre os países que mais faturaram com venda de jogadores

Estudo do Observatório do Futebol mostra que o Brasil vendeu para o exterior mais de R$ 16 bilhões em jogadores formados nos últimos 10 anos

De acordo com estudo do Observatório do Futebol, o Brasil segue entre os países que mais lucram com a venda de jogadores, com 2,6 bilhões de euros (cerca de R$ 16,2 bilhões) de transferências para o exterior nos últimos 10 anos. No entanto, por curiosidade, não está na ponta da lista, visto que a França ocupa o primeiro lugar, no momento.

Dessa forma, o estudo visa levar em consideração os valores de transferências internacionais de jogadores formados no próprio país. Por isso, apenas França, Brasil e Espanha ultrapassaram a marca de 2 bilhões de euros no período.