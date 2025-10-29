Brasil fica em segundo entre os países que mais faturaram com venda de jogadores

Brasil fica em segundo entre os países que mais faturaram com venda de jogadoresEstudo do Observatório do Futebol mostra que o Brasil vendeu para o exterior mais de R$ 16 bilhões em jogadores formados nos últimos 10 anos
De acordo com estudo do Observatório do Futebol, o Brasil segue entre os países que mais lucram com a venda de jogadores, com 2,6 bilhões de euros (cerca de R$ 16,2 bilhões) de transferências para o exterior nos últimos 10 anos. No entanto, por curiosidade, não está na ponta da lista, visto que a França ocupa o primeiro lugar, no momento.
Dessa forma, o estudo visa levar em consideração os valores de transferências internacionais de jogadores formados no próprio país. Por isso, apenas França, Brasil e Espanha ultrapassaram a marca de 2 bilhões de euros no período.
Os franceses, por sinal, geraram 3,9 bilhões de euros (cerca de R$ 24 bilhões) nos últimos 10 anos. Já em solo brasileiro, 50,1% do valor total das transferências diz respeito a jogadores com 20 anos ou menor, a maior porcentagem da lista.
Por fim, vale lembrar que a Copa do Mundo se aproxima e muitos dos convocados do técnico Carlo Ancelotti estão nesta lista. Entre eles, Vini Jr, Lucas Paquetá, Rodrygo, Matheus Cunha, atletas que estiveram envolvidos em grandes transações para o futebol do exterior.
10 países que mais tiveram receita com vendas de jogadores entre 2016 e 2025
1 – França – 3,9 bilhões de euros
2 – Brasil – 2,6 bilhões de euros
3 – Espanha – 2,2 bilhões de euros
4 – Portugal – 1,9 bilhão de euros
5 – Holanda – 1,63 bilhão de euros
6 – Inglaterra – 1,6 bilhão de euros
7 – Argentina – 1,5 bilhão de euros
8 – Alemanha – 1,4 bilhão de euros
9 – Itália – 1 bilhão de euros
10 – Bélgica – 847 milhões de euros
