Bernard recorda “clima de 2013” com vitória do Atlético na Sul-Americana

Ídolo do Galo enalteceu a possibilidade de fazer parte de mais uma conquista internacional e mostrou confiança para a decisão

Presente nas duas campanhas, Bernard conseguiu se destacar na semifinal, marcando o segundo gol da vitória alvinegra. O jogador recordou como era o ambiente no título da Libertadores e destacou a possibilidade de construir mais uma grande história no Galo.

Pela terceira vez em sua história, o Atlético está na final de uma competição continental. Na noite desta terça-feira (29), o Atlético venceu o Independiente del Valle por 3 a 1 . Com isso, o Alvinegro se classificou para a grande decisão da Copa Sul-Americana.

“Sem dúvida, passa um filme. Eu estava pensando nisso antes do jogo, que é a primeira final da Sul-Americana que a gente joga. E poder estar no primeiro título da Libertadores e poder estar no primeiro título da Sul-Americana é algo muito grandioso dentro de um clube tão grande. A gente estava falando disso desde o começo da Sul-Americana, que a gente tinha capacidade de chegar no final do ano vencendo esse campeonato, chegando na final”, afirmou em entrevista à ESPN.

Para a grande decisão, Bernard acredita que o Atlético tem um time forte para conseguir ganhar a grande decisão. O jogador sabe que a final pode ter algumas dificuldades, mas acredita que a equipe terá força para superar as adversidades.

“Eu tenho certeza que a gente tem um grupo muito forte para poder conseguir isso. Lógico que vai ter as dificuldades dentro da final, mas a gente sabe que vai estar muito bem preparado para qualquer adversidade e, sem dúvida nenhuma, ir em busca deste título”, ressaltou.