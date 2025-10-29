Benfica x Tondela, pela Taça da Liga: Onde assistir, escalações e arbitragem

O jogo vale pelas quartas de final. Em casa, o Benfica é o favorito e busca uma vaga na semifinal do terceiro torneio em importância no país

Benfica e Tondela jogam nesta quarta-feira, 29/10, pelas quartas de final da Taça da Liga. O jogo será às 17h45 (de Brasília) no Estádio da Luz, em Lisboa, com amplo favoritismo para os benfiquistas. Afinal, além de jogar em casa contra um rival mais fraco, o Benfica — que vive um período de eleição presidencial, — tem larga vantagem no confronto direto. Em 15 jogos na história, venceu 13, empatou 1 e perdeu apenas uma vez. Aliás, no último duelo, pelo Campeonato Português, venceu facilmente por 3 a 0.

Vale lembrar que a Taça da Liga é a terceira competição em importância em Portugal, atrás do Campeonato Português e da Taça de Portugal.

Onde assistir

O jogo não terá transmissão para o Brasil.

Como chega o Benfica

O técnico José Mourinho afirmou que pretende aproveitar a partida para testar três ou quatro reservas. Assim, vai para poupar alguns de seus principais jogadores — tornando a escalação uma incógnita. A ideia de um time misto visa preservar o elenco para o jogo de sábado contra o Guimarães, pelo Campeonato Português. Afinal, na principal competição nacional, os benfiquistas não podem desperdiçar pontos, já que o líder Porto e o rival Sporting seguem firmes na disputa pelo título.

“Não espero um jogo fácil. Já os enfrentamos no nosso estádio e ganhamos bem. Queremos dar continuidade e vencer novamente. Sei que teremos um jogo muito difícil e importante em Guimarães no sábado”, afirmou o treinador, que completou dizendo que vê a Taça da Liga de uma forma especial.