Benfica x Tondela, pela Taça da Liga: Onde assistir, escalações e arbitragem

Benfica x Tondela, pela Taça da Liga: Onde assistir, escalações e arbitragemO jogo vale pelas quartas de final. Em casa, o Benfica é o favorito e busca uma vaga na semifinal do terceiro torneio em importância no país
Benfica e Tondela jogam nesta quarta-feira, 29/10, pelas quartas de final da Taça da Liga. O jogo será às 17h45 (de Brasília) no Estádio da Luz, em Lisboa, com amplo favoritismo para os benfiquistas. Afinal, além de jogar em casa contra um rival mais fraco, o Benfica — que vive um período de eleição presidencial, — tem larga vantagem no confronto direto. Em 15 jogos na história, venceu 13, empatou 1 e perdeu apenas uma vez. Aliás, no último duelo, pelo Campeonato Português, venceu facilmente por 3 a 0.
Vale lembrar que a Taça da Liga é a terceira competição em importância em Portugal, atrás do Campeonato Português e da Taça de Portugal.
Onde assistir
O jogo não terá transmissão para o Brasil.
Como chega o Benfica
O técnico José Mourinho afirmou que pretende aproveitar a partida para testar três ou quatro reservas. Assim, vai para poupar alguns de seus principais jogadores — tornando a escalação uma incógnita. A ideia de um time misto visa preservar o elenco para o jogo de sábado contra o Guimarães, pelo Campeonato Português. Afinal, na principal competição nacional, os benfiquistas não podem desperdiçar pontos, já que o líder Porto e o rival Sporting seguem firmes na disputa pelo título.
“Não espero um jogo fácil. Já os enfrentamos no nosso estádio e ganhamos bem. Queremos dar continuidade e vencer novamente. Sei que teremos um jogo muito difícil e importante em Guimarães no sábado”, afirmou o treinador, que completou dizendo que vê a Taça da Liga de uma forma especial.
“Taça é taça, e temos de ganhar. Aliás, o único título que ainda não conquistei em Portugal é o desta competição. Por isso, quero vencer esta competição.”
Como chega o Tondela
Vivendo uma situação delicada no campeonato — a equipe está na zona de rebaixamento —, o Tondela vê na Taça da Liga uma oportunidade de avançar em uma competição relevante. Contudo, sabee que o Benfica é um dos adversários contra os quais quase nunca obteve sucesso. Para o confronto desta quarta-feira, o técnico Ivo Vieira deve escalar um time bem fechado, como costuma fazer diante dos grandes clubes, apostando em segurar o empate e tentar surpreender nos contra-ataques. Assim, não será suoresa um time com trêsvolantes e apenas um comandando o ataque.
Quartas de final da Taça da Liga
28/10
Sporting 5 x 1 Alverca
29/10
Braga x Santa Clara – 16h15
Benfica x Tondela – 17h45
4/12
Porto x Guimarães – 17h15
BENFICA X TONDELA
Taça de Portugal – Quartas de Final
Data e horário: 29/10/2025, 17h45 (de Brasília)
Local: Estádio da Luz, Lisboa (POR)
BENFICA: Samuel Soares; Leandro Santos, António Silva, Otamendi e Rafael Obrador; Leandro Barreiro, Barrenechea e Sudakov; João Rego, Schjelderup e Ivanovic. Técnico: José Mourinho.
TONDELA: Bernardo Fontes; Bebeto, Christian Marques, Brayan Medina e Nor Maviram; Sithole, Juan Rodríguez e Hugo Félix; Pedoro Maranhão e Ivan Cavaleiro; Siebatcheu. Técnico: Ivo Vieira
Árbitro: Bruno Costa
Auxiliares: Luís Costa e João Macedo
VAR: Cláudia Ribeiro