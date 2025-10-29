Benfica derrota Tondela e garante vaga na final four da Taça da Liga de Portugal

Mourinho poupa boa quantidade de titulares no triunfo por 1 a 0 dos Encarnados, que encaram o Braga na semifinal em Leiria, em janeiro de 2026

Ao todo, foram cinco mudanças iniciais. A saber, Samuel Soares, António Silva, Leandro Barreiro, Prestianni e Ivanović entraram nas vagas de Trubin, Tomás Araújo, Richard Ríos, Schjelderup e Pavlidis, respectivamente.

O Benfica confirmou presença na “final four” da Taça da Liga de Portugal. Nesta quarta-feira (29), a equipe lisboeta derrotou por 3 a 0 o Tondela no Estádio da Luz, pelas quartas de final. Após goleada sobre o Arouca no fim de semana, pelo Campeonato Português, o técnico José Mourinho optou por poupar metade do time titular.

Apesar de uma atuação sem grande destaque, a equipe de Lisboa abriu o placar pouco antes do intervalo. Aos 41 minutos, Nico Otamendi marcou de pênalti após revisão do VAR, que apontou toque de mão de Afonso Rodrigues dentro da área.

Na etapa final, os Encarnados chegaram a balançar a rede com Sudakov, após bela jogada com passe de calcanhar de Lukebakio. Entretanto, ocorreu anulação por impedimento do belga. Aos 37′, Lukebakio desencantou com a camisa benfiquista. Richard Ríos fez ótima jogada individual, driblando duas vezes o último defensor antes de dar assistência para o atacante, que só empurrou para o gol.

Atual campeão da Taça da Liga, o Benfica segue na corrida pelo nono título na competição. A fase final da edição 2025/26 ocorrerá na cidade de Leiria, de 6 a 10 de janeiro de 2026. Os Encarnados terão pela frente o Braga em busca de uma vaga na decisão.

