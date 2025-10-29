Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bayern vence Colônia de virada e avança na Copa da Alemanha

Com dois gols de Harry Kane, além de Luis Díaz e Michael Olise, os bávaros garantem a goleada fora de casa
O Bayern de Munique levou um susto no começo, mas assumiu rapidamente o controle da partida e venceu o Colônia por 4 a 1, nesta quarta-feira (29), no RheinEnergieStadion, pela 2ª rodada da Copa da Alemanha. Os donos da casa abriram o placar com Ragnar Ache, mas os Bávaros buscaram a virada com dois gols de Harry Kane, Luis Díaz e Michael Olise.

Dessa maneira, o Bayern segue em excelente fase na temporada e venceu todos os jogos disputados até o momento, somando todas as competições.

Na 2ª rodada da Copa da Alemanha, outros resultados se destacaram. o Stuttgart venceu o Mainz por 2 a 0 e o Darmstadt goleou o Schalke 04 por 4 a 0, em confronto entre equipes da segunda divisão.

