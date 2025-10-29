Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atividades da base e do feminino do Botafogo seguem suspensas

Atividades da base e do feminino do Botafogo seguem suspensas

Cronograma do time profissional, porém, não foi afetado pela megaoperação das forças policiais do Rio de Janeiro contra o crime organizado
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Botafogo manteve, nesta quarta-feira (29), os treinos do time feminino e da base suspensos, um dia após a megaoperação contra a facção Comando Vermelho (CV), ação que provocou um caos no Rio de Janeiro. A informação é do site “ge”. As atividades seriam no anexo do Estádio Nilton Santos, na Zona Norte da capital fluminense, local próximo à Linha Amarela, um dos locais bloqueados pelos criminosos.

Com a decisão do Botafogo, os funcionários corporativos da SAF trabalham em home office. O clube monitora, assim, os desdobramentos destes últimos episódios.

O cronograma do time profissional, porém, não mudou. A equipe treinada por Davide Ancelotti segue realizando suas atividades no Espaço Lonier, em Vargem Pequena, bairro na Zona Sudoeste e mais afastado do epicentro dos tumultos. O time volta a campo neste sábado (1), contra o Mirassol, fora de casa, pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro.

As forças de segurança do Rio de Janeiro protagonizaram uma megaoperação contra os traficantes na última terça-feira (28), no Complexo do Alemão. É a mais letal da história. A investida das forças policiais resultou em 132 mortos (quatro policiais) e 81 detidos. O crime organizado, em retaliação, interditou várias vias importantes da cidade. Nesta quarta-feira, contudo, a cidade retornou ao estágio 1, de normalidade.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar