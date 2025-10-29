Atividades da base e do feminino do Botafogo seguem suspensas

Cronograma do time profissional, porém, não foi afetado pela megaoperação das forças policiais do Rio de Janeiro contra o crime organizado / Crédito: Jogada 10

O Botafogo manteve, nesta quarta-feira (29), os treinos do time feminino e da base suspensos, um dia após a megaoperação contra a facção Comando Vermelho (CV), ação que provocou um caos no Rio de Janeiro. A informação é do site “ge”. As atividades seriam no anexo do Estádio Nilton Santos, na Zona Norte da capital fluminense, local próximo à Linha Amarela, um dos locais bloqueados pelos criminosos. Com a decisão do Botafogo, os funcionários corporativos da SAF trabalham em home office. O clube monitora, assim, os desdobramentos destes últimos episódios.