Atividades da base e do feminino do Botafogo seguem suspensas

Atividades da base e do feminino do Botafogo seguem suspensasCronograma do time profissional, porém, não foi afetado pela megaoperação das forças policiais do Rio de Janeiro contra o crime organizado
O Botafogo manteve, nesta quarta-feira (29), os treinos do time feminino e da base suspensos, um dia após a megaoperação contra a facção Comando Vermelho (CV), ação que provocou um caos no Rio de Janeiro. A informação é do site “ge”. As atividades seriam no anexo do Estádio Nilton Santos, na Zona Norte da capital fluminense, local próximo à Linha Amarela, um dos locais bloqueados pelos criminosos.
Com a decisão do Botafogo, os funcionários corporativos da SAF trabalham em home office. O clube monitora, assim, os desdobramentos destes últimos episódios.
O cronograma do time profissional, porém, não mudou. A equipe treinada por Davide Ancelotti segue realizando suas atividades no Espaço Lonier, em Vargem Pequena, bairro na Zona Sudoeste e mais afastado do epicentro dos tumultos. O time volta a campo neste sábado (1), contra o Mirassol, fora de casa, pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro.
As forças de segurança do Rio de Janeiro protagonizaram uma megaoperação contra os traficantes na última terça-feira (28), no Complexo do Alemão. É a mais letal da história. A investida das forças policiais resultou em 132 mortos (quatro policiais) e 81 detidos. O crime organizado, em retaliação, interditou várias vias importantes da cidade. Nesta quarta-feira, contudo, a cidade retornou ao estágio 1, de normalidade.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente