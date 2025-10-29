Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arsenal vence Brighton e avança na Copa da Liga Inglesa

Arsenal vence Brighton e avança na Copa da Liga Inglesa

Gols de Ethan Nwaneri e Bukayo Saka garantem a vitória no Emirates Stadium e reforçam a boa fase dos Gunners na temporada
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Arsenal manteve sua boa fase e venceu o Brighton por 2 a 0, nesta quarta-feira (29), pela Copa da Liga Inglesa. Ethan Nwaneri e Bukayo Saka, ambos no segundo tempo, garantiram a classificação do clube londrino no Emirates Stadium.

LEIA MAIS: Vini Jr avalia saída do Real Madrid e pode reforçar outro campeão europeu

Com o resultado, o Arsenal avançou na Copa da Liga Inglesa e reforçou o bom momento como uma das equipes com melhor desempenho no futebol inglês. Isto porque os Gunners lideram a Premier League com 22 pontos, quatro acima do vice-líder Bournemouth.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar