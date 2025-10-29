“Partida da vida”: Diário Olé destaca importância de Racing x Flamengo

Principal jornal esportivo da Argentina tem na capa técnico e ídolo Gustavo Costas; entendimento é que time enfrentará um "monstro" / Crédito: Jogada 10

Indiscutivelmente um dos maiores times da Argentina, o Racing fica na sombra dos multicampeões Boca Jrs e River Plate. Não nesta quarta-feira (29/10). Afinal, no esperado dia da semifinal da Libertadores contra o Flamengo, o Diário Olé, principal jornal esportivo do país, deu bastante destaque ao prélio em questão. O Jogada10, presente em Buenos Aires, encontrou uma versão do Diário, cuja capa diz em letrais garrafais: “Subidos a la ilusión”, algo como: “cavalgando na esperança”. Além da capa e contracapa, outras quatro páginas se dedicam a analisar a partida, que começa às 21h30 (de Brasília) e define o primeiro finalista da Libertadores. O jornalista argentino Nando Maderna assina a primeira destas páginas internas, comparando o time do Racing aos Espartanos – exército menor que enfrenta um colosso. Ele segue, alcunhando a equipe brasileira de “Monstro”: “Um Flamengo milionário e cheio de figuras”.

No entanto, ele destaca que a pequena vantagem de um gol imposta pelo Fla no jogo de ida dá o direito ao torcedor do Racing de "ilusionar", ou seja, de acreditar e ter esperança até o apito final. A importância da partida é enorme na visão dos argentinos, visto que La Academia não chega à final da Libertadores desde 1967 – ano de sua única conquista. Fortes aspas do técnico Gustavo Costas ganham destaque na página cinco, a segunda dedicada ao prélio. Frases como "São a melhor equipe da América do Sul" (referindo-se ao Flamengo) e "A glória está ali adiante" surgem em letras garrafais. Mudanças no Racing O jornal ainda destaca que a torcida do Racing planeja chegar ao estádio Cilindro de Avellaneda por volta das 18h30, visando fazer uma recepção inesquecível. Posteriormente, tratam sobre as informações das equipes para o jogo. O time argentino, por exemplo, planeja algumas mudanças na escalação – sendo uma delas forçada, já que Sosa se lesionou na ida, no Maracanã, e está fora de ação após passar por cirurgia. Isso não impediu o jogador – capitão da equipe – de publicar uma mensagem nas redes sociais, destacada também pelo periódico argentino.