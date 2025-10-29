Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

“Esquenta” da torcida do Flamengo na Argentina viraliza às vésperas de jogo decisivo; vídeo

“Esquenta” da torcida do Flamengo na Argentina viraliza às vésperas de jogo decisivo; vídeo

Em vantagem no duelo, o Rubro-Negro se reencontra com o Racing pelos últimos 90 minutos em busca da primeira vaga na final da Libertadores
Um esquenta promovido por torcedores do Flamengo em Buenos Aires viralizou entre a noite de terça e a madrugada desta quarta-feira (29) nas redes sociais. Às vésperas do duelo decisivo contra o Racing, em Avellaneda, já é possível notar uma invasão rubro-negra na Argentina, bem como ocorreu na semana passada com argentinos no Rio de Janeiro.

Flamengo e Racing se reencontram na noite desta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), desta vez no Estádio Presidente Perón, o El Cilindro, em busca da primeira vaga na finalíssima da Libertadores 2025. 

A delegação rubro-negra se encontra na capital argentina desde a última segunda-feira (27) e optou por seguir o mesmo roteiro da viagem anterior ao país. Ou seja, com hospedagem em um local afastado do centro, a fim de garantir privacidade e concentração ao elenco.

Assim como ocorreu com os ‘hermanos’ na semana passada, torcedores rubro-negros também deixaram seu país para apoiar o clube de coração. Uma parte de membros das organizadas que também se deslocava para Buenos Aires sofreu um acidente na altura de Barra Mansa, ainda no Rio, e não seguirá viagem. Já os menos feridos prosseguiram com o trajeto.

O aumento do números de rubro-negros nas ruas também tem tomado as pautas locais, com coberturas da imprensa esportiva. Há, ainda, registros feitos por setoristas e jornalistas brasileiros in loco.

O contexto da semifinal

A equipe de Filipe Luís chega a Avellaneda com a vantagem do empate, adquirida pela vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no Maracanã. O Rubro-Negro pode até perder por um gol de diferença que não deixará a competição de forma direta, neste contexto, disputará a vaga nos pênaltis.

Quem se classificar aguardará o vencedor do confronto entre Palmeiras e LDU, nesta quinta-feira (30), no Allianz Parque. Por lá, a vantagem é consideravelmente maior e equatoriana, que venceu na ida por 3 a 0.

Flamengo e Racing se enfrentaram em 18 oportunidades no histórico geral, com sete vitórias rubro-negras e seis empates, além de cinco reveses. Há um equilíbrio também no número de gols marcados: 28 pelos cariocas contra 27 dos argentinos.

Flamengo tem baixa para decisão

Filipe Luís não poderá contar com dois nomes importantes do setor ofensivo: Pedro e Everton Cebolinha. O camisa 9 sofreu uma fratura no antebraço justamente no duelo de ida e está vetado da partida, enquanto seu companheiro se recupera de uma lesão no quadril.

Em contrapartida o técnico contará com o reforço de outros dois nomes importantes: Pulgar e Carrascal. A dupla cumpriu suspensão na partida passada, pelo Brasileirão, e voltam a ficar à disposição de Filipe Luís. O colombiano, aliás, se destacou como nome do duelo no Maracanã — e autor do único gol do confronto até o momento.

Léo Ortiz também volta a ficar à disposição após recuperar-se do estiramento no tornozelo. Além dele, Alex Sandro, poupado na última rodada, reforça a lista de relacionados.

Contudo, o lado de lá também lida com problemas importantes para escalação. Isso porque Santiago Sosa, capitão e peça fundamental no meio-campo, sofreu uma fratura no rosto após cotovelada de Rojo ao final do jogo no Maracanã. Ele passou por cirurgia e não atua mais neste mês.

