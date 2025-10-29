“Esquenta” da torcida do Flamengo na Argentina viraliza às vésperas de jogo decisivo; vídeo

Em vantagem no duelo, o Rubro-Negro se reencontra com o Racing pelos últimos 90 minutos em busca da primeira vaga na final da Libertadores / Crédito: Jogada 10

Um esquenta promovido por torcedores do Flamengo em Buenos Aires viralizou entre a noite de terça e a madrugada desta quarta-feira (29) nas redes sociais. Às vésperas do duelo decisivo contra o Racing, em Avellaneda, já é possível notar uma invasão rubro-negra na Argentina, bem como ocorreu na semana passada com argentinos no Rio de Janeiro.

Flamengo e Racing se reencontram na noite desta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), desta vez no Estádio Presidente Perón, o El Cilindro, em busca da primeira vaga na finalíssima da Libertadores 2025. A delegação rubro-negra se encontra na capital argentina desde a última segunda-feira (27) e optou por seguir o mesmo roteiro da viagem anterior ao país. Ou seja, com hospedagem em um local afastado do centro, a fim de garantir privacidade e concentração ao elenco. Assim como ocorreu com os ‘hermanos’ na semana passada, torcedores rubro-negros também deixaram seu país para apoiar o clube de coração. Uma parte de membros das organizadas que também se deslocava para Buenos Aires sofreu um acidente na altura de Barra Mansa, ainda no Rio, e não seguirá viagem. Já os menos feridos prosseguiram com o trajeto. O aumento do números de rubro-negros nas ruas também tem tomado as pautas locais, com coberturas da imprensa esportiva. Há, ainda, registros feitos por setoristas e jornalistas brasileiros in loco.

Torcida do Flamengo esquentando aqui em Buenos Aires pic.twitter.com/7hdrypAW3u — Raisa Simplicio (@simpraisa) October 29, 2025

O contexto da semifinal A equipe de Filipe Luís chega a Avellaneda com a vantagem do empate, adquirida pela vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no Maracanã. O Rubro-Negro pode até perder por um gol de diferença que não deixará a competição de forma direta, neste contexto, disputará a vaga nos pênaltis. Quem se classificar aguardará o vencedor do confronto entre Palmeiras e LDU, nesta quinta-feira (30), no Allianz Parque. Por lá, a vantagem é consideravelmente maior e equatoriana, que venceu na ida por 3 a 0. Flamengo e Racing se enfrentaram em 18 oportunidades no histórico geral, com sete vitórias rubro-negras e seis empates, além de cinco reveses. Há um equilíbrio também no número de gols marcados: 28 pelos cariocas contra 27 dos argentinos.

Flamengo tem baixa para decisão Filipe Luís não poderá contar com dois nomes importantes do setor ofensivo: Pedro e Everton Cebolinha. O camisa 9 sofreu uma fratura no antebraço justamente no duelo de ida e está vetado da partida, enquanto seu companheiro se recupera de uma lesão no quadril. Em contrapartida o técnico contará com o reforço de outros dois nomes importantes: Pulgar e Carrascal. A dupla cumpriu suspensão na partida passada, pelo Brasileirão, e voltam a ficar à disposição de Filipe Luís. O colombiano, aliás, se destacou como nome do duelo no Maracanã — e autor do único gol do confronto até o momento. Léo Ortiz também volta a ficar à disposição após recuperar-se do estiramento no tornozelo. Além dele, Alex Sandro, poupado na última rodada, reforça a lista de relacionados.