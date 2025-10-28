Zubeldía promove retornos e tem dúvida no ataque do Fluminense; veja escalação

Zubeldía promove retornos e tem dúvida no ataque do Fluminense; veja escalaçãoTricolor recebe o Ceará em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (29), no Maracanã, às 19h (de Brasília)
O Fluminense enfrenta o Ceará nesta quarta-feira (29), às 19h, no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Luis Zubeldía mantém a dúvida no ataque assim como contra o Internacional. Diante disso, Cano e John Kennedy acirram disputa por vaga no setor ofensivo.
O treinador ainda não decidiu quem será o titular do comando de ataque da equipe. Mais uma vez, Cano e John Kennedy disputam a posição. O último foi titular no triunfo sobre o Internacional. No entanto, o camisa 14 entrou no decorrer de jogo diante dos colorados.
No entanto, o zagueiro Freytes retorna de suspensão automática e fará dupla com Thiago Silva. Além dele, o volante Martinelli volta a campo após ser poupado por desgaste diante do Internacional. Assim, Facundo Bernal volta para o banco de reservas.
A provável escalação do Fluminense é: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy (Cano).
Com 44 pontos, o Fluminense entra no G6 do Brasileiro em caso de vitória. A equipe chegará aos mesmos 47 pontos do Botafogo, mas fica na frente no número de vitórias (14 a 13) que é o primeiro critério de desempate.