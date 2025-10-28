Zubeldía promove retornos e tem dúvida no ataque do Fluminense; veja escalação

Tricolor recebe o Ceará em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (29), no Maracanã, às 19h (de Brasília) / Crédito: Jogada 10

O Fluminense enfrenta o Ceará nesta quarta-feira (29), às 19h, no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Luis Zubeldía mantém a dúvida no ataque assim como contra o Internacional. Diante disso, Cano e John Kennedy acirram disputa por vaga no setor ofensivo. O treinador ainda não decidiu quem será o titular do comando de ataque da equipe. Mais uma vez, Cano e John Kennedy disputam a posição. O último foi titular no triunfo sobre o Internacional. No entanto, o camisa 14 entrou no decorrer de jogo diante dos colorados.