Wolverhampton x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Blues tropeçaram para o Sunderland e agora viram a chave para a disputa das oitavas de final da Copa da Liga Inglesa com os Wolves

Na sequência da temporada 2025/26, Wolverhampton e Chelsea duelam pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa (Carabao Cup). Assim, o duelo ocorre no Molineux Stadium a partir das 16h45 (de Brasília), em jogo único, com decisão de pênaltis em caso de empate no tempo normal.

Como chega o Wolverhampton

Em crise por ser o lanterna da Premier League, o time chegou às oitavas ao eliminar Everton e West Ham nas fases anteriores. No entanto, segue sem vitórias na liga e vem de revés por 3 a 2 para o Burnley por 3 a 2, o que gerou a revolta dos torcedores com o técnico Vitor Pereira.

Dessa forma, o comandante terá quase todo o elenco à disposição. Contudo, apenas Leon Chiwome segue entregue ao departamento médico e se recupera de um rompimento de LCA. Quem deve voltar a figurar entre os titulares é o brasileiro João Gomes, que deve entrar no lugar de Jean-Ricner.

Como chega o Chelsea

Depois de uma sequência positiva de quatro jogos, os Blues perderam para o Sunderland pela Premier League. Nesse sentido, o foco agora é avançar na Copa da Liga Inglesa, após ter passado pelo Lincoln City por 2 a 1.

A tendência é que o técnico Enzo Maresca rode a equipe. Afinal, João Pedro atuou com dores nos últimos jogos e deve ficar de fora da partida. Além disso, a comissão técnica deve poupar Enzo Fernández e Caicedo. Por fim, Filip Jorgensen será o titular no gol, enquanto Malo Gusto e Liam Delap devem pintar entre os relacionados.