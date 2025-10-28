Wolverhampton x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Wolverhampton x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragemBlues tropeçaram para o Sunderland e agora viram a chave para a disputa das oitavas de final da Copa da Liga Inglesa com os Wolves
Na sequência da temporada 2025/26, Wolverhampton e Chelsea duelam pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa (Carabao Cup). Assim, o duelo ocorre no Molineux Stadium a partir das 16h45 (de Brasília), em jogo único, com decisão de pênaltis em caso de empate no tempo normal.
Onde assistir
O confronto desta quarta-feira (29) terá a transmissão do Disney+ (Serviço de streaming)
Como chega o Wolverhampton
Em crise por ser o lanterna da Premier League, o time chegou às oitavas ao eliminar Everton e West Ham nas fases anteriores. No entanto, segue sem vitórias na liga e vem de revés por 3 a 2 para o Burnley por 3 a 2, o que gerou a revolta dos torcedores com o técnico Vitor Pereira.
Dessa forma, o comandante terá quase todo o elenco à disposição. Contudo, apenas Leon Chiwome segue entregue ao departamento médico e se recupera de um rompimento de LCA. Quem deve voltar a figurar entre os titulares é o brasileiro João Gomes, que deve entrar no lugar de Jean-Ricner.
Como chega o Chelsea
Depois de uma sequência positiva de quatro jogos, os Blues perderam para o Sunderland pela Premier League. Nesse sentido, o foco agora é avançar na Copa da Liga Inglesa, após ter passado pelo Lincoln City por 2 a 1.
A tendência é que o técnico Enzo Maresca rode a equipe. Afinal, João Pedro atuou com dores nos últimos jogos e deve ficar de fora da partida. Além disso, a comissão técnica deve poupar Enzo Fernández e Caicedo. Por fim, Filip Jorgensen será o titular no gol, enquanto Malo Gusto e Liam Delap devem pintar entre os relacionados.
Por fim, Mykhaylo Mudryk segue suspenso por doping, enquanto Levi Colwill, Dario Essugo, Cole Palmer e Benoit Badiashile estão com problemas físicos e estão de fora da partida.
WOLVERHAMPTON X CHELSEA
Oitavas de final da Copa da Liga Inglesa (Carabao Cup)
Data-Hora: quarta-feira, 29/10/2025, às 16h45 (de Brasília).
Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING).
WOLVERHAMPTON: Sam Johnstone; Ki-Jana Hoever, Santiago Bueno, Ladislav Krejci e Hugo Bueno; André, Marshall Munetsi e João Gomes; Jhon Arias, Rodrigo Gomes e Jorgen Strand Larsen. Técnico: Vitor Pereira.
CHELSEA: Filip Jorgensen; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana e Jorel Hato; Andrey Santos e Romeo Lavia; Jamie Gittens, Estevão (Buonanotte) e Alejandro Garnacho; Marc Guiu. Técnico: Enzo Maresca.
Árbitro: Jarred Gilett (ING).
