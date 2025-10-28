Vini Jr. oficializa namoro com Virginia e é parabenizado por companheiros

Vini Jr. oficializa namoro com Virginia e é parabenizado por companheirosAstro oficializa pedido de namoro a Virginia em postagem nas redes sociais. Neymar, Paquetá e Rodrygo comentaram no post
Vini Jr e Virginia oficializaram o relacionamento nesta terça-feira (28), através de publicação nas redes sociais com registros do pedido, depois de meses de burburinho de um envolvimento. Posteriormente, o anúncio movimentou a postagem e amigos de profissão do atacante do Real Madrid se manifestaram para parabenizar a conquista do casal.
Matheus Cunha, jogador do Manchester United e que convive na Seleção Brasileira com o camisa 7 do Real Madrid, celebrou: “joga y ama. Felicidades meu irmão”. Neymar outro companheiro na pentacampeã mundial e também amigo de Virginia se posicionou nos comentários: “Menino tá amando”.
Rodrygo, que é parceiro do astro tanto na equipe nacional como no clube, festejou: “Big 7 tá amando”. Lucas Paquetá, meio-campista do West Ham, da Inglaterra, é amigo de longa data de Vini Jr das categorias de base do Flamengo. Atualmente, eles jogam juntos apenas na Seleção e comemorou a chegada de mais um companheiro no “time dos casados”
“Bem-vindo ao time. Felicidades e que Deus abençoe vocês”, desejou o meia.
O atacante do Real Madrid planejou um pedido de namoro em um clima romântico e com momentos inesperados. O craque comprou um anel que esbanjava luxo para oficializar o relacionamento, além de decorar seu quarto com pétalas de rosa, bichos de pelúcia e corações em forma de enfeites.
O mais novo casal de namorados famosos retornou a Madri nesta terça-feira (28). Isso porque a apresentadora e Vini Jr faziam uma viagem a Mônaco, na França, ao lado de amigos, como o casal Tainá Castro e Éder Militão.
Fã homenageia Vini Jr e e Virginia com tatuagem
O pedido de desculpas e tentativa de reconciliação de Vini Jr a Virginia causou impacto nas redes sociais. Assim, o casal que já tinha alguns admiradores ganhou uma legião de fãs. Uma delas decidiu homenageá-los com uma tatuagem no braço e demonstrar sua torcida para que deem certo.
Rosilene Teixeira postou, no último domingo (26), o resultado da obra. Em seu braço direito, a fã decidiu gravar em sua pele as letras iniciais da apresentadora e o apelido do atacante do Real Madrid. Tal decisão foi a maneira que encontrou para desejar prosperidade ao relacionamento deles.