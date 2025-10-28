Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vini Jr. oficializa namoro com Virginia e é parabenizado por companheiros

Astro oficializa pedido de namoro a Virginia em postagem nas redes sociais. Neymar, Paquetá e Rodrygo comentaram no post
Vini Jr e Virginia oficializaram o relacionamento nesta terça-feira (28), através de publicação nas redes sociais com registros do pedido, depois de meses de burburinho de um envolvimento. Posteriormente, o anúncio movimentou a postagem e amigos de profissão do atacante do Real Madrid se manifestaram para parabenizar a conquista do casal.

Matheus Cunha, jogador do Manchester United e que convive na Seleção Brasileira com o camisa 7 do Real Madrid, celebrou: “joga y ama. Felicidades meu irmão”. Neymar outro companheiro na pentacampeã mundial e também amigo de Virginia se posicionou nos comentários: “Menino tá amando”.

Rodrygo, que é parceiro do astro tanto na equipe nacional como no clube, festejou: “Big 7 tá amando”. Lucas Paquetá, meio-campista do West Ham, da Inglaterra, é amigo de longa data de Vini Jr das categorias de base do Flamengo. Atualmente, eles jogam juntos apenas na Seleção e comemorou a chegada de mais um companheiro no “time dos casados”

“Bem-vindo ao time. Felicidades e que Deus abençoe vocês”, desejou o meia.

O atacante do Real Madrid planejou um pedido de namoro em um clima romântico e com momentos inesperados. O craque comprou um anel que esbanjava luxo para oficializar o relacionamento, além de decorar seu quarto com pétalas de rosa, bichos de pelúcia e corações em forma de enfeites.

O mais novo casal de namorados famosos retornou a Madri nesta terça-feira (28). Isso porque a apresentadora e Vini Jr faziam uma viagem a Mônaco, na França, ao lado de amigos, como o casal Tainá Castro e Éder Militão.

Fã homenageia Vini Jr e e Virginia com tatuagem

O pedido de desculpas e tentativa de reconciliação de Vini Jr a Virginia causou impacto nas redes sociais. Assim, o casal que já tinha alguns admiradores ganhou uma legião de fãs. Uma delas decidiu homenageá-los com uma tatuagem no braço e demonstrar sua torcida para que deem certo.

Rosilene Teixeira postou, no último domingo (26), o resultado da obra. Em seu braço direito, a fã decidiu gravar em sua pele as letras iniciais da apresentadora e o apelido do atacante do Real Madrid. Tal decisão foi a maneira que encontrou para desejar prosperidade ao relacionamento deles.

