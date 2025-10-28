Vídeo mostra momento exato em que ônibus tomba com torcedores do Flamengo; veja

Acidente com membros de organizadas do Rubro-Negro ocorreu na altura de Barra Mansa, no Rio, nessa segunda-feira (27)

Um vídeo registrou o momento em que o ônibus que transportava membros de organizadas do Flamengo tombou na rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Barra Mansa, por volta das 15h40 dessa segunda-feira (27). O veículo levava rubro-negros do Rio de Janeiro para a Argentina, onde o time enfrenta o Racing, nesta quarta-feira (29), pela volta da semifinal da Libertadores.

O caso ainda está em investigação, mas segundo informações de momento, 46 pessoas ficaram feridas e quatro estão em estado grave. As vítimas receberam os primeiros socorros ainda no local e posteriormente foram encaminhadas às unidades de saúde da região — entre elas o Hospital Municipal de Barra Mansa e a Santa Casa da cidade.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no quilômetro 276, sentido São Paulo, com ocorrência registrada às 15h50. O ônibus transportava integrantes das torcidas organizadas Urubuzada e Nação 12, do Flamengo.

A PRF chegou ao local juntamente com o Corpo de Bombeiros e a concessionária CCR Rio-SP, responsável pelo trecho da rodovia. Embora nã0 tenha registros de vítimas fatais, o acidente foi considerado grave e mobilizou equipes de resgaste, que precisaram interditar totalmente a BR no quilômetro 282.

O bloqueio provocou cerca de quatro quilômetros de congestionamento na direção de São Paulo.