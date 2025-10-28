Veja os pendurados do Fluminense para jogo contra o Ceará

Tricolor conta com jogadores do time titular com dois cartões amarelos contra os cearense. Freytes, por sua vez, volta de suspensão / Crédito: Jogada 10

O Fluminense encara uma sequência decisiva pelo Campeonato Brasileiro por uma vaga para Libertadores e, assim, se preocupa com ausência de jogadores. Nesta quarta-feira (29), o Tricolor enfrenta o Ceará, no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada, com sete atletas pendurados. A relação de pendurados conta com dois titulares: Martinelli e Lucho Acosta. Os dois jogadores são importantes no sistema de jogo do técnico Zubeldía. O volante, além da movimentação para marcação, é uma das peças fundamentais nas saídas de bola. Do outro lado, o argentino se colocou como “maestro” do time desde a chegada do novo treinador.