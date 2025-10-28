Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Veja os pendurados do Fluminense para jogo contra o Ceará

Tricolor conta com jogadores do time titular com dois cartões amarelos contra os cearense. Freytes, por sua vez, volta de suspensão
O Fluminense encara uma sequência decisiva pelo Campeonato Brasileiro por uma vaga para Libertadores e, assim, se preocupa com ausência de jogadores. Nesta quarta-feira (29), o Tricolor enfrenta o Ceará, no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada, com sete atletas pendurados.

A relação de pendurados conta com dois titulares: Martinelli e Lucho Acosta. Os dois jogadores são importantes no sistema de jogo do técnico Zubeldía. O volante, além da movimentação para marcação, é uma das peças fundamentais nas saídas de bola. Do outro lado, o argentino se colocou como “maestro” do time desde a chegada do novo treinador.

Além deles, Lima, Ignácio, Thiago Santos, Facundo Bernal, Santi Moreno e Ganso, que se recupera de lesão, também somam dois amarelos. Por outro lado, o zagueiro Juan Freytes, que cumpriu suspensão na vitória diante do Internacional, volta a ficar à disposição do técnico Luís Zubeldía.

De olho em uma vaga na próxima edição da Libertadores, o Fluminense chega embalado pela vitória por 1 a 0 diante do Internacional. No momento, o time tem três pontos a menos que o Botafogo, que fecha o G6. Em caso de triunfo, o Tricolor vai ultrapassar o rival por conta dos critérios de desempate.

