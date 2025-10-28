Veja as opções de Filipe Luís para o ataque do Flamengo sem Pedro

Bruno Henrique (nove gols em 49 jogos) e Gonzalo Plata (cinco gols em 43 jogos) são as principais opções para Filipe Luís escalar. Porém, os dois jogadores receberam críticas por terem muita dificuldade de serem letais neste ano. Aliás, o camisa 27 manifestou recentemente ao treinador que não gosta de atuar como centroavante. Assim, ele não deve atuar na posição diante do Racing.

O Flamengo decidirá uma vaga na final da Libertadores nesta quarta-feira (29), contra o Racing. Para a partida, o principal desfalque é o atacante Pedro, com fratura no antebraço direito. Outra baixa é a de Everton Cebolinha, com lesão muscular no quadril. Desta maneira, o técnico Filipe Luís terá de escolher a melhor opção para o setor, que vive de incertezas.

Além deles, Juninho, que recebeu poucas oportunidades ao longo do ano, pode exercer a função de 9. No entanto, o jogador de 28 anos não engrenou e foi para o fim da fila nas opções do técnico Filipe Luís. O jogador anotou apenas três gols em 28 partidas, sendo apenas sete como titular. O último jogo que ele iniciou foi no dia 22 de abril, contra a LDU, pela fase de grupos da Libertadores.

O elenco do Flamengo ainda conta com mais três jogadores à disposição: Samuel Lino, Michael e Wallace Yan. Os três últimos, entretanto, estão em baixa, apesar de terem entrado em campo diante do Fortaleza.

“Ainda temos que preparar o jogo, temos que estudar bem o que aconteceu no último jogo e o que pode acontecer no próximo. O Racing é um time que joga praticamente da mesma forma sempre. Isso nos dá certas pistas, mas eu só defino o time mais perto quando eu tiver o plano de jogo montado”, disse o treinador.

Flamengo decide vaga na Argentina

O Flamengo enfrenta o Racing (ARG) nesta quarta-feira (29/10), no Cilindro de Avellaneda, pela volta da semifinal da Libertadores. O clube argentino já anunciou o esgotamento dos ingressos para o duelo, que começa às 21h30 e definirá o primeiro finalista da competição. Na ida, vitória rubro-negra por 1 a 0, no Maracanã.