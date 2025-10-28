Vegetti encerra seca no Vasco e acirra disputa no time titular

Pirata voltou a marcar e deu fim ao maior jejum de gols pelo Cruz-Maltino, mas seu concorrente, Andrés Gómez, está em grande fase

Isso porque Andrés Gómez também se destacou na vitória do último domingo. Foi dele a assistência para o gol de GB, o terceiro do Vasco na partida. O colombiano chamou a atenção pela arrancada sensacional, aliando força, velocidade e habilidade, tudo isso aos 44 minutos do segundo tempo.

Com os dois gols marcados na vitória sobre o Red Bull Bragantino, Vegetti encerrou uma seca de oito jogos sem marcar, o maior jejum desde que chegou ao Vasco . Dessa forma, o Pirata se colocou novamente na briga por uma vaga no time titular. No entanto, a concorrência é grande.

LEIA MAIS: Invencível: com Barros de titular, Vasco não sabe o que é perder

Andrés Gómez entrou no time justamente no lugar de Vegetti. Além de dar mais velocidade e mobilidade ao ataque do Vasco, a entrada do colombiano potencializou o jogo de Rayan. A joia passou a ser a referência ofensiva do time, com mais liberdade e menos atribuições defensivas. Dessa forma, o atacante marcou quatro gols nos jogos contra Vitória, Fortaleza e Fluminense.

Rayan de volta

No jogo contra o São Paulo, no próximo domingo (2), em São Januário, Rayan tem o retorno garantido. O atacante ainda está em transição devido a um edema na coxa direita que o tirou da partida contra o Red Bull Bragantino. No entanto, já realiza trabalhos no campo e a tendência é de que participe sem restrições do treino de quarta-feira (29), na reapresentação do elenco após dois dias de folga.

A partir deste dia, o técnico Fernando Diniz vai começar a montar o Vasco. O técnico terá à disposição Vegetti, o artilheiro isolado do futebol brasileiro com 26 gols, e Andrés Gómez, que ainda não marcou pelo Cruz-Maltino, mas já tem quatro assistências. Uma ótima dor de cabeça que todo treinador gosta de ter.