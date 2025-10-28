Vasco tenta igualar sua melhor campanha no returno para voltar à Libertadores

Vasco tenta igualar sua melhor campanha no returno para voltar à LibertadoresEquipe deixa para trás luta contra o Z4 e aumenta chances de brigar pelo G6 ao ter uma das melhores campanhas do segundo turno até aqui
Embalado com a chegada dos reforços, o Vasco deixou de lado a briga contra o Z4 e sonha em carimbar a vaga na Libertadores-2026. Assim, a equipe carioca tem feito um returno irretocável, com 23 pontos em 11 rodadas e o protagonismo ao lado de Palmeiras e Mirassol.
Vale lembrar que, desde 2006, o melhor segundo turno do Cruz-Maltino no Brasileirão foi em 2011. Na época, o time da Colina também teve sua melhor campanha na era dos pontos corridos e ficou com o vice-campeonato.
Naquela temporada, a equipe somou, no returno, somou 34 pontos e lutou até a última rodada pelo título da competição. Por outro lado, o Corinthians fez uma campanha fora da curva e ficou com a taça.
No momento, os comandados do técnico Fernando Diniz possuem um aproveitamento de 69% dos pontos em disputa. Caso mantenha este desempenho, o Vasco pode alcançar a marca de mais de 57 pontos e seguir firme na briga por uma vaga no G6.
Dessa forma, os números neste Brasileirão já são melhores do que os de cinco edições passadas. Entre elas, 2008, 2010, 2013, 2018 e 2020, assim como já igualou 2007 e 2012.
Chances de Libertadores
A campanha segue similar a de 2017, último ano que o Cruz-Maltino terminou na zona de classificação para a Libertadores, com 56 pontos. Com o triunfo por 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, fora de casa, o Cruz-Maltino encurtou a distância para o G6. Agora, a diferença é de cinco pontos para o rival Botafogo, atual sexto colocado (47 x 42). O Fluminense, por sua vez, soma 44 e pode alcançar a marca de 47 se vencer o Ceará, na quarta-feira (29), no Maracanã.
De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time da Colina possui 18.3% de chance de garantir a vaga via G6 da Série A do Campeonato Brasileiro.
