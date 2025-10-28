Vasco tenta igualar sua melhor campanha no returno para voltar à Libertadores

Equipe deixa para trás luta contra o Z4 e aumenta chances de brigar pelo G6 ao ter uma das melhores campanhas do segundo turno até aqui / Crédito: Jogada 10

Embalado com a chegada dos reforços, o Vasco deixou de lado a briga contra o Z4 e sonha em carimbar a vaga na Libertadores-2026. Assim, a equipe carioca tem feito um returno irretocável, com 23 pontos em 11 rodadas e o protagonismo ao lado de Palmeiras e Mirassol. Vale lembrar que, desde 2006, o melhor segundo turno do Cruz-Maltino no Brasileirão foi em 2011. Na época, o time da Colina também teve sua melhor campanha na era dos pontos corridos e ficou com o vice-campeonato.

Naquela temporada, a equipe somou, no returno, somou 34 pontos e lutou até a última rodada pelo título da competição. Por outro lado, o Corinthians fez uma campanha fora da curva e ficou com a taça. No momento, os comandados do técnico Fernando Diniz possuem um aproveitamento de 69% dos pontos em disputa. Caso mantenha este desempenho, o Vasco pode alcançar a marca de mais de 57 pontos e seguir firme na briga por uma vaga no G6. Dessa forma, os números neste Brasileirão já são melhores do que os de cinco edições passadas. Entre elas, 2008, 2010, 2013, 2018 e 2020, assim como já igualou 2007 e 2012.