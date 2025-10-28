Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Torcida do Vasco esgota ingressos para duelo contra o São Paulo pelo Brasileirão

Com quatro triunfos consecutivos, equipe chega embalada para confronto direto na luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores
Embalado, o Vasco terá pela frente um jogo decisivo contra o São Paulo para seguir na busca pelo G6 do Campeonato Brasileiro. Assim, a torcida esgotou, nesta terça-feira (28), os ingressos para a partida, marcada para domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário.

No momento, o Cruz-Maltino está em grande fase e tem enfileirado triunfos e boas atuações. Afinal, vem de quatro vitórias consecutivas no Brasileirão: sobre Vitória, Fortaleza, Fluminense e Bragantino e tem a melhor campanha do returno ao lado de Palmeiras e Mirassol. O Tricolor Paulista, por sua vez, tem 41, o que configura um confronto direto no domingo (2).

