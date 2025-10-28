Swansea x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Swansea x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 16h45 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa
Swansea e Manchester City fazem duelo, nesta quarta-feira (29), pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, às 16h45 (horário de Brasília), no Swansea Stadium no País de Gales. Os Citizens vão em busca da recuperação após perder no último fim de semana na Premier League. Já o Swansea quer produzir mais uma “zebra” no torneio mata-mata.
Esta, aliás, será a quarta vez que o Manchester City enfrentará o Swansea City em uma disputa de copa nacional, vencendo cada uma das três anteriores: Terceira Rodada da Copa da Liga 2016-17 (2-1), quartas de final da Copa da Inglaterra 2018-19 (3-2) e quinta rodada da Copa da Inglaterra 2020-21 (3-1).
Onde assistir
A partida entre Swansea e Manchester City, nesta quarta-feira (29), aliás, terá transmissão do Disney+.
Como chega o Swansea
O Swansea City, portanto, chega às oitavas da Copa da Liga Inglesa após passar por Crawley Town, Plymouth Argyle e o Nottingham Forest, em uma vitória de destaque sobre um clube da Premier League. Na Championship, a equipe vive momento irregular e ocupa apenas a 15ª posição na tabela. Para o confronto, o único desfalque é o zagueiro Ricardo Santos, que segue em recuperação de uma lesão no joelho.
Por outro lado, o meio-campista Malick Yalcouye volta após cumprir suspensão e volta a ser opção no meio-campo. Com quase todo o elenco disponível, o Swansea vê o duelo como chance de ganhar confiança e manter o embalo na copa.
Como chega o Manchester City
Do outro lado, o Manchester City estreou na Copa da Liga Inglesa na terceira fase, superando o Huddersfield Town. Na Premier League, o time ocupa a quinta posição e busca recuperação após ver sua sequência de três vitórias ser interrompida na última rodada. Para o duelo, o técnico Pep Guardiola, afinal, deve poupar alguns titulares e usar uma formação alternativa.
Com isso, Rodri, Abdukodir Khusanov e Rayan Aït-Nouri, que ainda se recuperam de lesões, devem ser desfalques para o jogo desta quarta-feira. Além disso, Erling Haaland, que sofreu um leve choque com a trave na partida anterior, não preocupa, mas deve começar no banco de reservas.
SWANSEA x MANCHESTER CITY
Oitavas de Final da Copa da Liga Inglesa
Data-Hora: 29/10/2025 (quarta-feira), às 16h45 (de Brasília)
Local: Swansea Stadium, no País de Gales
SWANSEA: Lawrence Vigouroux; Josh Key. Benjamin Cabango, Cameron Burgess e Josh Tymon; Ethan Galbraith e Marko Stamenic; Ronald, Liam Cullen e Ji-sung Eom; Zan Vipotnik. Técnico: Alan Sheehan.
MANCHESTER CITY: James Trafford; Matheus Nunes, John Stones, Nathan Aké e Nico O’Reilly; Rico Lewis, Oscar Bobb, Phil Foden, Nico González, Savinho; Divine Mukasa. Técnico: Pep Guardiola.
Árbitro: Simon Hooper