Sporting goleia Alverca e avança à semifinal da Taça da Liga de Portugal

Sporting goleia Alverca e avança à semifinal da Taça da Liga de PortugalGeovany Quenda e o estreante da noite Salvador Blopa marcam dois gols cada em vitória por 5 a 1, no José Alvalade, em Lisboa
O Sporting avançou à semifinal da Taça da Liga de Portugal. Nesta terça-feira (28), os Leões golearam o Alverca por 5 a 1, pelas quartas de final da competição, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Destaque para Geovany Quenda e Salvador Blopa, que estreou pelo time profissional da equipe de Lisboa. Os dois jogadores marcaram dois gols cada no duelo. O grego Ioannidis também anotou para os donos da casa. Sandro Lima fez o gol de honra dos visitantes.
O primeiro gol saiu aos 21 minutos do primeiro tempo. Matheus Reis cruzou para a entrada da área, Vagiannidis tocou com a cabeça para as costas da defesa do Alverca e Quenda finalizou com o pé esquerdo por meio das pernas do goleiro adversário. Nove minutos da segunda etapa, foi a vez de Salvador Blopa estufar as redes após grande jogada coletiva dos Leões. Mangas iniciou o lance, Ioannidis ganhou na força física, conseguiu rodar e servir Blopa no corredor esquerdo. O jovem estreante, assim, tirou um defesa da frente e anotou o segundo gol.
Na segunda etapa, os dois jogadores, portanto, repetiram a dose. Aos 13 minutos, Geovany Quenda marcou o seu segundo gol no jogo. Matheus Reis lançou a bola, que sobou para Alisson para servir Quenda balançar as redes novamente. Pouco tempo depois, o estreante Salvador Blopa aproveitou bom passe de Flávio Gonçalves e marcar de novo. E os Leões, aliás, ainda emplacaram o quinto gol com Ioannidis. O time alverquense demonstrou um suspiro e fez um gol de honra com Sandro Lima, aos 43 minutos.
E agora?
Com o resultado, o Sporting confirmou presença entre os quatro melhores da competição. Os outros confrontos das quartas de final são: Braga x Santa Clara, Benfica x Tondela e Porto x Vitória de Guimarães.
Agora, os times voltam a se enfrentar na sexta-feira (31) pela 10ª rodada do Campeonato Português. Os Leões, aliás, ocupam a segunda posição, com 22 pontos. Do outro lado, o Alverca, entretanto, se encontra na 12ª colocação, com apenas 10 pontos.