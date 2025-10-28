Sport anuncia a saída do técnico Daniel Paulista

Sport anuncia a saída do técnico Daniel PaulistaTreinador já dava sinais de desgaste no comando da equipe pernambucana, que ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro
Daniel Paulista não é mais treinador do Sport. A saída do comandante foi sacramentada nesta terça-feira (28), após uma reunião com o presidente Yuri Romão, no CT do clube. Aliás, o treinador já dava sinais de desgaste desde a última semana, com entrevistas fortes em que sinalizava que o Leão já deveria pensar no planejamento para 2026.
“A decisão final foi tomada em comum acordo entre as partes, ficando definido que o clube cumprirá com o pagamento do salário referente ao mês de novembro da comissão técnica”, informou o clube por meio de uma nota oficial.
O Sport comunicou que já iniciou o planejamento para o ano que vem agora busca de um novo treinador. Dessa maneira, César Lucena, auxiliar técnico, assumirá o time interinamente. Vale destacar que o Sport tem nove partidas a fazer ainda neste Brasileirão.
Após a derrota para o Mirassol no último sábado, Daniel Paulista afirmou já ter uma decisão tomada para 2026, dando indícios que não ficaria para o ano que vem. A conversa com o presidente só confirmou a saída.
Sport está a 15 pontos de deixar a zona do rebaixamento
O Leão tem apenas 17 pontos no Campeonato Brasileiro, na lanterna da competição. A equipe está a 15 do Santos, primeiro time fora da zona do rebaixamento.
Desde o revés para o Inter, no Beira-Rio, Daniel Paulista passou a utilizar palavras mais fortes para se referir à situação da equipe no Brasileirão, pedindo uma reflexão por parte da diretoria.
“O Sport já precisa começar a pensar em 2026. A partir de agora, precisa dar esse passo. Se ele não quiser cometer os mesmos erros que cometeu esse ano. Para que isso sirva pelo menos de aprendizado”, declarou na ocasião.
O treinador comandou o Sport em 18 partidas neste Brasileirão, com duas vitórias: Grêmio e Corinthians. No total, foram mais oito empates e oito derrotas, com aproveitamento de 25,9%.
Daniel Paulista foi o terceiro técnico do Sport no Brasileirão. Anteriormente, a direção já havia demitido Pepa, com dois empates e cinco derrotas, e António Oliveira, com um empate e três derrotas.