Sport anuncia a saída do técnico Daniel Paulista

Treinador já dava sinais de desgaste no comando da equipe pernambucana, que ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Daniel Paulista não é mais treinador do Sport. A saída do comandante foi sacramentada nesta terça-feira (28), após uma reunião com o presidente Yuri Romão, no CT do clube. Aliás, o treinador já dava sinais de desgaste desde a última semana, com entrevistas fortes em que sinalizava que o Leão já deveria pensar no planejamento para 2026. “A decisão final foi tomada em comum acordo entre as partes, ficando definido que o clube cumprirá com o pagamento do salário referente ao mês de novembro da comissão técnica”, informou o clube por meio de uma nota oficial.

O Sport comunicou que já iniciou o planejamento para o ano que vem agora busca de um novo treinador. Dessa maneira, César Lucena, auxiliar técnico, assumirá o time interinamente. Vale destacar que o Sport tem nove partidas a fazer ainda neste Brasileirão. Após a derrota para o Mirassol no último sábado, Daniel Paulista afirmou já ter uma decisão tomada para 2026, dando indícios que não ficaria para o ano que vem. A conversa com o presidente só confirmou a saída. Sport está a 15 pontos de deixar a zona do rebaixamento O Leão tem apenas 17 pontos no Campeonato Brasileiro, na lanterna da competição. A equipe está a 15 do Santos, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Desde o revés para o Inter, no Beira-Rio, Daniel Paulista passou a utilizar palavras mais fortes para se referir à situação da equipe no Brasileirão, pedindo uma reflexão por parte da diretoria.