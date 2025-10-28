São Paulo se despede do Morumbis em 2025 com bom aproveitamento

Tricolor não jogará mais em seu estádio nesta temporada por conta de demanda de shows. Vila Belmiro será a nova casa da equipe / Crédito: Jogada 10

A vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, no último sábado (25/10), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou o último capítulo do São Paulo no Morumbis nesta temporada. O resultado positivo reforçou o bom desempenho do Tricolor como mandante em 2025. Afinal, foram 15 vitórias, seis empates e seis derrotas nos 27 jogos disputados no estádio, um aproveitamento de 62,9%. No Brasileirão, o desempenho foi ligeiramente inferior, mas ainda consistente. Foram oito vitórias, três empates e quatro derrotas em 15 partidas, equivalente a 60% dos pontos conquistados em casa. O Morumbis foi novamente um fator importante ao longo do ano, especialmente nas boas fases sob comando de Luis Zubeldía, no Paulistão, e de Hernán Crespo, nas primeiras semanas de trabalho do argentino no retorno ao clube.

Ainda assim, nem tudo foram boas lembranças. O estádio também foi palco de decepções, como a eliminação nas quartas de final da Libertadores diante da LDU. Além disso, o São Paulo enfrentou uma sequência negativa rara: três derrotas consecutivas no Morumbis, algo que não acontecia desde 2016. As derrotas vieram justamente contra a LDU (1 a 0), Ceará (1 a 0) e Palmeiras (3 a 2). São Paulo forçado a mudar de casa Com quatro compromissos restantes como mandante no Brasileirão, o São Paulo terá que se despedir momentaneamente do Morumbis. Afinal, o estádio estará à disposição para uma série de grandes shows internacionais que ocuparão o espaço até o fim do ano. Nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, a banda Imagine Dragons se apresenta no local. Na sequência, Linkin Park sobe ao palco em 8 de novembro. Já os shows de Dua Lipa (15 de novembro) e da banda Oasis (22 e 23 de novembro) completam a agenda musical. Por conta desses eventos, os duelos contra Flamengo e Red Bull Bragantino serão disputados na Vila Belmiro, em Santos. Além disso, o confronto contra o Juventude também será transferido para o mesmo estádio.