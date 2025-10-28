Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo se despede do Morumbis em 2025 com bom aproveitamento

São Paulo se despede do Morumbis em 2025 com bom aproveitamento

Tricolor não jogará mais em seu estádio nesta temporada por conta de demanda de shows. Vila Belmiro será a nova casa da equipe
A vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, no último sábado (25/10), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou o último capítulo do São Paulo no Morumbis nesta temporada. O resultado positivo reforçou o bom desempenho do Tricolor como mandante em 2025. Afinal, foram 15 vitórias, seis empates e seis derrotas nos 27 jogos disputados no estádio, um aproveitamento de 62,9%.

No Brasileirão, o desempenho foi ligeiramente inferior, mas ainda consistente. Foram oito vitórias, três empates e quatro derrotas em 15 partidas, equivalente a 60% dos pontos conquistados em casa. O Morumbis foi novamente um fator importante ao longo do ano, especialmente nas boas fases sob comando de Luis Zubeldía, no Paulistão, e de Hernán Crespo, nas primeiras semanas de trabalho do argentino no retorno ao clube.

Ainda assim, nem tudo foram boas lembranças. O estádio também foi palco de decepções, como a eliminação nas quartas de final da Libertadores diante da LDU. Além disso, o São Paulo enfrentou uma sequência negativa rara: três derrotas consecutivas no Morumbis, algo que não acontecia desde 2016. As derrotas vieram justamente contra a LDU (1 a 0), Ceará (1 a 0) e Palmeiras (3 a 2).

São Paulo forçado a mudar de casa

Com quatro compromissos restantes como mandante no Brasileirão, o São Paulo terá que se despedir momentaneamente do Morumbis. Afinal, o estádio estará à disposição para uma série de grandes shows internacionais que ocuparão o espaço até o fim do ano.

Nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, a banda Imagine Dragons se apresenta no local. Na sequência, Linkin Park sobe ao palco em 8 de novembro. Já os shows de Dua Lipa (15 de novembro) e da banda Oasis (22 e 23 de novembro) completam a agenda musical.

Por conta desses eventos, os duelos contra Flamengo e Red Bull Bragantino serão disputados na Vila Belmiro, em Santos. Além disso, o confronto contra o Juventude também será transferido para o mesmo estádio.

Mesmo com a última apresentação marcada dez dias antes da partida contra o Internacional, prevista para o início de dezembro, o Morumbis seguirá indisponível. O gramado, bastante desgastado, passará por troca completa antes da pré-temporada de 2026.

Assim, a expectativa é que o Tricolor retorne ao seu estádio reformado apenas no início do próximo ano, após o replantio e o período de recuperação do campo.

