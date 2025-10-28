Saiba o motivo de Crespo deixar seu futuro em aberto no São Paulo

Mesmo com contrato até o fim de 2026, técnico argentino admite incômodo com sequência de lesões e estrutura de trabalho no Tricolor / Crédito: Jogada 10

O técnico Hernán Crespo vive um momento de incerteza no São Paulo. Embora tenha contrato válido até dezembro de 2026, o argentino tem adotado um tom mais cauteloso ao falar sobre seu futuro no clube. Com o Tricolor ainda lutando por uma vaga na próxima edição da Libertadores, Crespo evita garantir que seguirá no comando da equipe no início de 2026. Nas últimas entrevistas, o treinador vem demonstrando desconforto com questões internas que, segundo ele, têm atrapalhado o trabalho no dia a dia. A mudança de postura é perceptível. Afinal, se antes ele se limitava a comentar o desempenho do time, agora tem falado com mais franqueza sobre problemas estruturais e de bastidores.

Após a partida contra o Grêmio, quando precisou lidar com quatro baixas por lesão, Oscar, Cédric Soares e Enzo Díaz se machucaram nos treinos, e Wendell deixou o campo aos dez minutos de jogo, Crespo não escondeu a sua frustração em sua coletiva. O treinador lembrou que situações semelhantes ocorreram em momentos decisivos da temporada. Na semana do duelo de volta das quartas de final da Libertadores, por exemplo, ele perdeu Ferraresi e Marcos Antônio por problemas físicos. Crespo evitou apontar culpados, mas reconheceu que a alta frequência de lesões prejudica o desempenho do time e interfere diretamente em seu trabalho. “Tentamos fazer o melhor possível, tentar se adaptar ao que acontece no dia a dia, e no São Paulo acontecem muitas coisas durante o dia a dia”, afirmou. Cobrança e autocrítica Outro ponto abordado por Crespo tem sido a dificuldade emocional do elenco em lidar com derrotas duras, como a sofrida para o Palmeiras. O técnico destacou a importância de uma autocrítica coletiva, ressaltando que confia na qualidade do grupo, mas cobrando mais consistência e foco.

Ele também mencionou a necessidade de resgatar a identidade e a postura de jogo que marcaram sua chegada ao clube. Ainda assim, o treinador manteve um tom equilibrado, evitando atribuir culpas a jogadores específicos. Situação do Morumbis preocupa Crespo no São Paulo Além dos problemas físicos e de desempenho, Crespo demonstrou incômodo com a indisponibilidade do Morumbis nas últimas quatro partidas em que o São Paulo atuará como mandante nesta temporada. O técnico revelou que já sabia da situação desde sua contratação, mas defendeu que o assunto seja reavaliado para 2026. “É uma decisão que já foi feita. Em dezembro eu posso dar minha opinião do que eu acho que deveríamos fazer e vamos ver se eles vão aceitar ou não”, disse o treinador.