Ramon Díaz intensifica mudanças para tentar salvar o Internacional

Em busca de estabilidade no Brasileirão, técnicos argentinos transformam o time e testam formações diferentes até durante as partidas / Crédito: Jogada 10

Com pouco mais de um mês de trabalho, Ramón e Emiliano Díaz já deixaram clara sua marca no Internacional. A dupla argentina promoveu mudanças em todos os setores do time e passou a variar esquemas táticos a cada partida — e até dentro do mesmo jogo. No duelo contra o Fluminense, no sábado (25), no Maracanã, o Colorado utilizou três formações diferentes em 90 minutos. A estratégia tem como objetivo encontrar equilíbrio e consistência na reta final do Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho tenta se afastar da zona de rebaixamento após uma temporada marcada por instabilidade e falhas na montagem do elenco.

Três esquemas em um só jogo O Inter começou a partida no 4-3-1-2, com Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Victor Gabriel na defesa. O meio-campo teve Luis Otávio, Thiago Maia e Bruno Henrique, enquanto Alan Patrick atuou na armação, com Carbonero e Vitinho no ataque. Sem rendimento, os Díaz ajustaram o time para o 3-5-2, com Clayton Sampaio, Mercado e Juninho como zagueiros, Benítez e Vitinho nas alas, e Carbonero e Borré na frente. Após sofrer o gol, o treinador alterou novamente o sistema para o 4-3-3, reforçando o ataque com Carbonero, Borré e Vitinho. Vitinho foi o destaque da versatilidade colorada: começou como atacante, virou ala-esquerdo e terminou como ponta-direita. Essa mobilidade reflete a busca da comissão técnica por soluções rápidas, mesmo que ainda falte um padrão definido.