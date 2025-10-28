Ramon Díaz intensifica mudanças para tentar salvar o Internacional

Ramon Díaz intensifica mudanças para tentar salvar o InternacionalEm busca de estabilidade no Brasileirão, técnicos argentinos transformam o time e testam formações diferentes até durante as partidas
Com pouco mais de um mês de trabalho, Ramón e Emiliano Díaz já deixaram clara sua marca no Internacional. A dupla argentina promoveu mudanças em todos os setores do time e passou a variar esquemas táticos a cada partida — e até dentro do mesmo jogo. No duelo contra o Fluminense, no sábado (25), no Maracanã, o Colorado utilizou três formações diferentes em 90 minutos.
A estratégia tem como objetivo encontrar equilíbrio e consistência na reta final do Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho tenta se afastar da zona de rebaixamento após uma temporada marcada por instabilidade e falhas na montagem do elenco.
Três esquemas em um só jogo
O Inter começou a partida no 4-3-1-2, com Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Victor Gabriel na defesa. O meio-campo teve Luis Otávio, Thiago Maia e Bruno Henrique, enquanto Alan Patrick atuou na armação, com Carbonero e Vitinho no ataque.
Sem rendimento, os Díaz ajustaram o time para o 3-5-2, com Clayton Sampaio, Mercado e Juninho como zagueiros, Benítez e Vitinho nas alas, e Carbonero e Borré na frente. Após sofrer o gol, o treinador alterou novamente o sistema para o 4-3-3, reforçando o ataque com Carbonero, Borré e Vitinho.
Vitinho foi o destaque da versatilidade colorada: começou como atacante, virou ala-esquerdo e terminou como ponta-direita. Essa mobilidade reflete a busca da comissão técnica por soluções rápidas, mesmo que ainda falte um padrão definido.
A constante troca de formações, embora arriscada, é uma característica marcante no trabalho da família Díaz. A mesma abordagem já havia sido usada em passagens por clubes como Corinthians, Vasco e Al Hilal, da Arábia Saudita. A estratégia busca explorar o máximo do elenco, ainda limitado em opções.
Retorno ao 3-5-2 contra o Atlético-MG
Para o próximo confronto, diante do Atlético-MG, no domingo (2), às 18h30, no Beira-Rio, a tendência é que o Internacional retome o 3-5-2. O esquema favorece o retorno de Bernabei, que volta de suspensão e oferece força ofensiva pelo lado esquerdo — embora precise de cobertura defensiva constante.
Com esse sistema, o Inter conquistou duas vitórias seguidas em casa e espera repetir o desempenho para superar o Galo em um confronto direto na luta contra o rebaixamento.