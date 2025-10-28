Quarto árbitro usa arma durante confusão depois de partida no RS

O episódio ocorreu nos arredores do estádio Torquato Pontes, em Rio Grande. Houve registro da ocorrência, no último domingo (26), sem presos ou pessoas feridas. De acordo com registro na súmula, o quarto árbitro Rodrigo Garcia é policial militar e puxou uma arma para ajudar e socorrer o colega e assistente Leirson Peng Martins depois da partida.

A vitória do São Paulo de Rio Grande por 1 a 0 sobre o Rio Grandense, pela Série B do Gauchão, ficou em segundo plano pela necessidade de intervenção do juiz principal e do quarto árbitro . O duelo, na verdade, precisou de intervenção policial por uma confusão e tentativa de agressão sobre a equipe de arbitragem. Assim, o quarto árbitro pegou uma arma na tentativa de apaziguar a situação.

Intervenção do quarto árbitro

Conforme registro do árbitro principal Rodrigo Brand da Silva, um grupo de comerciantes que estava no estádio hostilizou os seus companheiros da arbitragem. Posteriormente ao duelo, aproximadamente cinco pessoas que estavam no estacionamento agrediram o assistente com “socos e chutes”. A partir disso, o policial militar e árbitro interveio para salvar o colega. Deste modo, ele deu voz de prisão aos presentes no episódio, porém os envolvidos fugiram.

Em comunicado, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul reforçou o atendimento da ocorrência. Inclusive, esclareceu que o policial não estava em serviço no decorrer do jogo.

Veja o registro completo na súmula

“Informo que ao sair do estádio, indo em direção ao veículo da arbitragem estacionado em local destinado pelo clube, fomos hostilizados por alguns comerciantes que estavam no interior do estádio, embaixo da arquibancada, sendo que cerca de cinco pessoas que estavam no estacionamento, próximo ao veículo da arbitragem, partiram para agredir o árbitro assistente, Leirson Peng Martins, houve tentativa de conter os agressores, pedindo que cessassem as agressões, não surtindo efeito, por sua vez, foi auxiliado pelo colega 4º arbitro, Rodrigo Garcia, que é Policial Militar e prontamente deu proteção ao Leirson que estava sendo agredido no solo, com socos e chutes. Rodrigo Garcia deu voz de prisão aos agressores, os mesmos correram em fuga para o interior do estádio, impossibilitando a identificação dos agressores. Diante disso, a Brigada Militar retornou para realizar o procedimento de Registro de Ocorrência. Posterior, o arbitro Assistente, Leirson Peng Martins, foi encaminhado ao hospital para realizar exame de corpo de delito, haja vista as lesões decorrentes da agressão”.