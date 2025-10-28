Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quarteto do Botafogo não deve atuar mais em 2025

Time alvinegro conta com uma série de problemas físicos nesta reta final do Campeonato Brasileiro
Jogada 10
Jogada 10
Problemas do meio para frente para o técnico italiano Davide Ancelotti. O Botafogo não deve contar mais com um quarteto até o fim desta temporada. Lesionados, os meia-atacantes Montoro, Barrera, Martins e Nathan só devem retornar em 2026. A informação é do site “ge”. Os dois primeiros estavam fora do Glorioso quando se machucaram, no Mundial Sub-20 do Chile, servindo, respectivamente, Argentina e Colômbia.

Além do quarteto, o Botafogo já tinha três baixas certas até o fim de 2025. A saber: Neto (goleiro), Pantaleão (zagueiro) e Bastos (zagueiro).

Montoro fraturou a clavícula direita. Sua previsão de retorno, no prognóstico mais otimista, é na primeira parte de dezembro, época que marca o fim do Brasileirão, único torneio que o Botafogo disputa. No dia 7, contra o Fortaleza, no Nilton Santos, o time encerra sua participação no torneio.

Martins e Barrera sofreram lesões musculares, conforme o clube divulgou, no domingo (26), antes do empate com o Santos por 2 a 2, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Outra baixa, Nathan também teve problemas musculares e, assim, não deve ficar mais à disposição na temporada.

Sexto colocado, com 47 pontos, o Botafogo volta a campo no próximo sábado (1), contra o Mirassol, quarto lugar, fora de casa, no Maião, pela rodada 31 desta edição do Campeonato Brasileiro.

Botafogo

