Quarteto do Botafogo não deve atuar mais em 2025

Time alvinegro conta com uma série de problemas físicos nesta reta final do Campeonato Brasileiro

Além do quarteto, o Botafogo já tinha três baixas certas até o fim de 2025. A saber: Neto (goleiro), Pantaleão (zagueiro) e Bastos (zagueiro).

Problemas do meio para frente para o técnico italiano Davide Ancelotti . O Botafogo não deve contar mais com um quarteto até o fim desta temporada. Lesionados, os meia-atacantes Montoro, Barrera, Martins e Nathan só devem retornar em 2026. A informação é do site “ge”. Os dois primeiros estavam fora do Glorioso quando se machucaram, no Mundial Sub-20 do Chile, servindo, respectivamente, Argentina e Colômbia.

Montoro fraturou a clavícula direita. Sua previsão de retorno, no prognóstico mais otimista, é na primeira parte de dezembro, época que marca o fim do Brasileirão, único torneio que o Botafogo disputa. No dia 7, contra o Fortaleza, no Nilton Santos, o time encerra sua participação no torneio.

Martins e Barrera sofreram lesões musculares, conforme o clube divulgou, no domingo (26), antes do empate com o Santos por 2 a 2, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Outra baixa, Nathan também teve problemas musculares e, assim, não deve ficar mais à disposição na temporada.

Sexto colocado, com 47 pontos, o Botafogo volta a campo no próximo sábado (1), contra o Mirassol, quarto lugar, fora de casa, no Maião, pela rodada 31 desta edição do Campeonato Brasileiro.

