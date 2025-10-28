Presidente faz apelo por apoio da torcida do Internacional: “Sair logo dessa”

Colorado tenta se livrar do risco de rebaixamento e terá sequência final no Brasileirão com confrontos diretos / Crédito: Jogada 10

O Internacional não conseguiu se afastar da luta contra o rebaixamento com antecedência, principalmente pela irregularidade nas atuações. O cenário motivou alguns protestos de parte da torcida, como ocorreu no retorno a Porto Alegre após a derrota para o Fluminense. Assim, em entrevista coletiva nesta terça-feira (28), no CT Parque Gigante, o presidente Alessandro Barcellos fez coro para que os torcedores não deixem de apoiar o Colorado. “Como presidente da instituição Sport Club Internacional, peço o apoio do torcedor. Ele nunca nos abandonou e sei que eles farão a diferença nas últimas rodadas. Reflexo da ajuda deles, que estou aqui conversando, também é um reflexo interno de reconhecimento de que as coisas não estão bem. Precisamos sair dessa – e sair logo”, declarou o mandatário.

Em seguida, o dirigente reconheceu a necessidade de mais esforço no clube para sacramentar a permanência do Inter na elite do futebol brasileiro. “Não se trata de gostar ou não do presidente. Se trata de gostar do Inter. Temos convicção que temos de fazer mais. Realidade é passada pela direção e comissão técnica para o grupo. Todos sabemos que precisamos de algo a mais”, esclarece Barcellos. Além disso, Alessandro também ressaltou que não haverá mudanças no Internacional até o término da temporada. “Não vou fazer avaliações individuais neste momento. Mas me comprometo de fazê-las no final do ano. Esse é o grupo de jogadores, comissão técnica e departamento de futebol que teremos até o fim do ano”, frisou o presidente.

Cobrança interna e autocrítica O mandatário inclusive considera que o Colorado já poderia ter uma solução na briga contra o rebaixamento. “Não vou fazer avaliações do trabalho neste momento. Nos mudamos a comissão técnica e estamos trabalhando para que as coisas se estabilizem. Os últimos jogos fora de casa, por óbvio, estão fora do nosso planejamento. A situação fica mais difícil. Já poderíamos ter resolvido a questão Z4”, avaliou o dirigente.

Barcellos também indicou que a parte mental e a recuperação da confiança são prioridades no atual cenário. “Fator anímico precisa ser melhorado. Momento que estamos passando faz com que a gente precise trabalhar mais isso, haja mudança de postura no trabalho. Temos aqui muita gente que já passou por momentos difíceis na carreira. Temos que mostrar a responsabilidade para sair disso. D’Alessandro viveu momentos difíceis aqui, por exemplo, e tenta externar isso sempre”, pontuou Alessandro. Posteriormente, o presidente fez uma análise de alguns aspectos internos que estão sob observação da diretoria para corrigir na parte final do Brasileirão.

“Temos que fazer tudo. Muita coisa aqui dentro: tático, técnico, ponto de vista da mobilização interna, são detalhes que precisam estar atentos na reta final. É o que estamos fazendo. Tudo que envolve direção, comissão e jogadores. Trabalho de forma forte”, opinou o mandatário. “Espírito aqui é de reconhecer que temos equívocos. A forma como você reconhece e trabalha soluções é que são diferentes. Vou tratar dos problemas de forma pública depois que resolvermos nossa vida em 2025. Vamos prestar todas as contas ao torcedor, acrescentou. Contexto de decisão para o Internacional Por fim, dirigente confirmou que o Inter encara como clima de decisão o duelo contra o Atlético.